15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 15 de diciembre 2025

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este lunes 15 de diciembre.

Paso Pehuenche habilitado.

Paso Pehuenche habilitado.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este lunes 15 de diciembre de 9 a 18 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de diciembre de 2025.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 14 de diciembre 2025
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 13 de diciembre 2025

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo Paso Pehuenche es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9.00 a 18.00
  • Ingreso a Argentina: de 9.00 a 19.00

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 12 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 11 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 10 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 9 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 7 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 6 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 5 de diciembre 2025

Ocho hospitales públicos de Mendoza recibieron un reconocimiento por su calidad sanitaria

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

En el Hospital Scaravelli de Tunuyán se confirmó el deceso de una adulta mayor tras el vuelco.
Un menor se encuentra grave

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Te Puede Interesar

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla.
¡Atención padres!

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla

Por Natalia Mantineo
San Rafael: un joven ebrio subió a 35 metros y debió ser rescatado por policías y bomberos.
Subió a 35 metros

El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra

Por Celeste Funes
José Antonio Kast,  nuevo presidente electo de Chile
Elecciones 2025

Kast, Milei, Argentina y Chile: nace una nueva alianza regional

Por Marcelo López Álvarez