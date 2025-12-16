16 de diciembre de 2025
Murió la elefanta Kenya: este año fue trasladada desde Mendoza al Santuario de Brasil

Tenía 44 años y había sido la última elefanta del zoológico provincial. Falleció de manera tranquila en el Santuario de Elefantes de Brasil, donde había sido trasladada en julio.

Kenya, la elefanta africana que fue trasladada desde el Ecoparque de Mendoza al Santuario de Elefantes de Brasil, falleció en las últimas horas en el establecimiento ubicado en el estado de Mato Grosso. La información fue confirmada por el propio santuario, que comunicó que el deceso se produjo de manera tranquila, mientras el equipo especializado la acompañaba de forma permanente.

"Estamos sumamente tristes. Vamos a esperar los resultados oficiales de la necropsia para entender qué pasó. La comunicación con el santuario fue permanente y estábamos al tanto de que Kenya venía presentando dolencias", expresó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza.

Una vida marcada por la historia del zoológico mendocino

Kenya tenía 44 años. Nació en 1981 y llegó a Mendoza en 1985, con apenas cuatro años de edad, a través de un canje realizado en el marco de un convenio con el zoológico alemán Tierpark Hagenbeck.

elefanta Kenya, Ecoparque, elefante, Mendoza, zoológico, Ex Zoo.jpg
Durante décadas, fue la última elefanta del entonces zoológico provincial y, posteriormente, la única en Argentina, convirtiéndose en un símbolo del espacio y del debate sobre el cautiverio animal.

Un traslado histórico y años de preparación

El traslado de Kenya al Santuario de Elefantes de Brasil, concretado en julio de este año, marcó un hito para el Ecoparque de Mendoza y para el país.

El proceso de preparación comenzó en 2017 e incluyó años de trabajo técnico, sanitario y conductual, con el objetivo de garantizar el bienestar del animal y reducir al mínimo cualquier situación de estrés.

kenya elefante.jpg
Durante ese período, Kenya fue entrenada mediante condicionamiento operante con refuerzo positivo, un método basado en la cooperación voluntaria del animal. Esto permitió realizar controles veterinarios periódicos, obtener muestras biológicas y completar los estudios sanitarios requeridos para gestionar el Certificado Veterinario Internacional y los permisos exigidos por la normativa vigente.

El traslado implicó un recorrido de aproximadamente 3.600 kilómetros, que se realizó en un contenedor especialmente diseñado para elefantes y bajo las normas internacionales establecidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Durante el viaje, solo tres personas mantuvieron contacto directo con Kenya: Scott Blais, fundador del santuario; la veterinaria especializada Trish London; y Marcos Flores, su entrenador en el Ecoparque de Mendoza. La prioridad fue, en todo momento, que el animal se sintiera acompañado, tranquilo y seguro.

El Santuario de Elefantes de Brasil

El Santuario de Elefantes de Brasil (SEB) es una organización sin fines de lucro única en Sudamérica. Fue creado en 2012 a partir de una alianza entre Elephant Voices y Scott Blais, cofundador de The Elephant Sanctuary en Tennessee, Estados Unidos.

elefanta kenya
El establecimiento cuenta con un bioma adecuado para la especie, grandes extensiones de territorio natural y recintos que van desde 40 hasta 400 hectáreas. Allí, los elefantes reciben dietas especialmente diseñadas, atención veterinaria permanente y la posibilidad de desarrollar conductas naturales y socializar con otros individuos.

Tras su llegada, Kenya inició un proceso de adaptación y logró interactuar con otros elefantes, avanzando hacia una vida en condiciones significativamente más cercanas a su naturaleza.

A la espera de la necropsia de la elefanta Kenya

Desde el santuario informaron que, en los días previos a su fallecimiento, el equipo mantuvo un monitoreo constante debido a que la elefanta presentaba dificultades físicas. Fue acompañada durante toda la noche por cuidadores especializados y su muerte se produjo de manera rápida y sin signos de sufrimiento.

Actualmente, el santuario se encuentra coordinando con una universidad local la realización de la necropsia. Los resultados demandarán varios meses y serán comunicados oficialmente una vez concluidos los estudios.

