Así se forman las fuerzas de seguridad en Mendoza: capacitación, tecnología y entrenamiento

La provincia de Mendoza sostiene un sistema integral de formación y profesionalización de las fuerzas de seguridad , a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) . Allí, se dictan carreras de pregrado, grado universitario y cursos de capacitación continua destinados tanto a aspirantes como a personal en actividad.

En el nivel de pregrado , el IUSP ofrece programas de estudio terciarios orientados a la gestión de la seguridad pública y penitenciaria , con una fuerte impronta técnica y práctica.

Entre las opciones se encuentra la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública , una carrera que brinda herramientas vinculadas a la prevención del delito, la gestión de crisis, la protección civil y el uso de tecnologías aplicadas a la seguridad.

También se dicta la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria , enfocada en la formación para el desempeño en instituciones carcelarias, con contenidos sobre legislación penitenciaria, gestión de recursos humanos y control de la población carcelaria .

Carreras de grado: formación universitaria para la gestión de la seguridad

En el nivel de grado, el Instituto cuenta con la Licenciatura en Seguridad Pública y la Licenciatura en Seguridad Penitenciaria, orientadas a formar profesionales capacitados para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de seguridad.

Durante estas carreras, los estudiantes adquieren conocimientos en criminología, análisis de riesgos, investigación criminal, inteligencia de seguridad, gestión de crisis y administración de sistemas penitenciarios, con una mirada estratégica e integral.

Uno de los trayectos clave es el Curso de Auxiliar para la Policía de Mendoza, establecido por la Ley 6722

Curso de Auxiliar: la puerta de ingreso a la Policía de Mendoza

Uno de los trayectos clave es el Curso de Auxiliar para la Policía de Mendoza, establecido por la Ley 6722, que define esta jerarquía como el primer escalón para el ingreso a la institución policial.

La formación capacita a los aspirantes para proteger los derechos de los habitantes, mantener el orden público y la paz social, y garantizar la vigencia de la Constitución Nacional y Provincial, mediante acciones preventivas, disuasivas y, cuando corresponde, el uso legítimo de la fuerza pública.

Tecnología y prevención del delito como ejes centrales

En diálogo con Sitio Andino, el director del IUSP, Alberto Rivero afirmó que la formación responde a los nuevos desafíos en materia de seguridad, con una fuerte incorporación de tecnología. En articulación con el Ministerio de Seguridad y Justicia, los cadetes aprenden no solo la teoría sino también la práctica con los sistemas que utiliza la Policía de Mendoza, como herramientas informáticas de identificación de personas, reconocimiento facial, sistemas biométricos, alcoholemia y equipos de comunicación.

Los cadetes aprenden no solo la teoría sino también la práctica con los sistemas que utiliza la Policía de Mendoza

La prevención del delito atraviesa todas las carreras del Instituto. Auxiliares, técnicos y licenciados cuentan con materias específicas según el rol que luego desempeñarán, enmarcadas en el modelo de Policía Comunitaria. Estas instancias formativas promueven el trabajo articulado con la comunidad, a través de prácticas profesionales y sociales que se desarrollan en escuelas, uniones vecinales, centros de adultos mayores y otros espacios comunitarios.

Derechos Humanos: un contenido transversal

Otro de los pilares de la formación es la perspectiva de Derechos Humanos, que se aborda de manera transversal en todas las asignaturas y carreras. Además, el diseño curricular incluye una cátedra específica de Derechos Humanos, donde se analizan leyes, declaraciones y casos concretos vinculados a la seguridad pública.

Estas instancias se complementan con seminarios, conferencias y conversatorios junto a organismos gubernamentales, áreas de Derechos Humanos y Género de la UNCuyo y el Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo una mirada integral de la función policial.

Filtros psicológicos y trayectos especiales según el perfil

Desde el Instituto explicaron que la formación incluye instancias rigurosas de evaluación psicofísica y psicológica, incluso para quienes provienen de otras fuerzas de seguridad o del Ejército.

"No necesariamente por tener formación táctica o técnica, se da con el perfil que necesita una persona que trabaja en la seguridad pública”, señalaron desde el IUSP. Por ese motivo, muchos aspirantes atraviesan filtros específicos y, en algunos casos, ingresan a modalidades especiales del curso de auxiliares.

Entre las modalidades especiales se destaca el ingreso de personas con estudios en criminalística o ciencias forenses

Entre las modalidades especiales se destaca el ingreso de personas con estudios en criminalística o ciencias forenses, quienes reciben una formación diferenciada y luego son destinados directamente a la Dirección de Investigaciones.

Este esquema invierte el camino tradicional, ya que permite que profesionales formados previamente ingresen a la fuerza policial, en lugar de capacitarse una vez incorporados.

Actualización permanente y desafíos futuros

El Director General Rivero, señaló que los procesos formativos se actualizan de manera constante, a partir del vínculo con el Ministerio de Seguridad, los lineamientos académicos de la UNCuyo, los estándares nacionales y los aportes de investigaciones realizadas por licenciados en Seguridad Pública y Penitenciaria.

Entre los principales desafíos, se destacan:

Fortalecer la educación virtual , para compatibilizar formación y exigencias laborales.

Ampliar la oferta educativa , con carreras de posgrado en áreas como Investigaciones, Criminalística, Cibercrimen y Narcocriminalidad.

Generar espacios de contención y acompañamiento para el manejo del estrés laboral.

Mejorar la infraestructura física y virtual, para optimizar las experiencias de aprendizaje.

De este modo, Mendoza consolida un modelo de formación que combina educación académica, práctica profesional y actualización permanente, con el objetivo de contar con fuerzas de seguridad preparadas para los desafíos actuales y futuros.