22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Las imágenes del festejo

La Ciudad de Mendoza celebró la Navidad con una plaza colmada y miles de familias

El evento organizado por la Ciudad de Mendoza se desarrolló durante dos noches en Plaza Independencia y cerró con un concierto de la Sparkling Big Band.

Mendoza: el evento reunió a familias, vecinos y turistas, con actividades culturales, gastronómicas.

Mendoza: el evento reunió a familias, vecinos y turistas, con actividades culturales, gastronómicas.

Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.
Por Sitio Andino Departamentales

Más de 45 mil personas participaron de Ciudad Navideña, la propuesta organizada por la Municipalidad de Mendoza que se desarrolló durante dos noches en la Plaza Independencia. El evento reunió a familias, vecinos y turistas, con actividades culturales, gastronómicas y un cierre musical a cargo de la Sparkling Big Band.

Más de 45 mil personas participaron de Ciudad Navideña en Mendoza

Desde las primeras horas de la tarde, la plaza comenzó a poblarse de público que se instaló de manera espontánea con reposeras, mantas y mesas, recorrió los arreglos navideños, se tomó fotografías con los muñecos alusivos y disfrutó de un entorno ambientado con música y decoración festiva.

Lee además
La provincia de Mendoza sostiene un sistema integral de formación y profesionalización de las fuerzas de seguridad
Formación policial

Así se forman las fuerzas de seguridad en Mendoza: capacitación, tecnología y entrenamiento
Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
Tenía un cuchillo

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
municipalidad mendoza celebración navidad 4
Niños y niñas pudieron

Niños y niñas pudieron "conocer" a Papá Noel es un espacio especial de la plaza, donde también dejaron sus cartas, se tomaron fotos y participaron de propuestas interactivas.

Uno de los espacios más convocantes fue el encuentro con Papá Noel, donde niños y niñas dejaron sus cartas, se tomaron fotos y participaron de propuestas interactivas pensadas para toda la familia. Además, la iniciativa incluyó dinámicas digitales a través de códigos QR, que invitaron a compartir imágenes y experiencias en redes sociales.

El evento contó con un patio gastronómico que reunió foodtrucks con una variada oferta de comidas y bebidas, junto a un Paseo de las Artes que permitió recorrer stands de artesanos y diseñadores locales. A su vez, los más chicos pudieron disfrutar de espacios lúdicos y recreativos, como pizarras para pintar y jugar.

municipalidad mendoza celebración navidad 3
El intendente Ulpiano Suarez acompañó la celebración y deseó

El intendente Ulpiano Suarez acompañó la celebración y deseó "que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza”.

La programación artística fue uno de los ejes centrales de ambas noches. Se presentaron espectáculos teatrales, la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, y una actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que antecedió al concierto final y aportó un momento emotivo a la velada.

En ese marco, también se realizó la entrega de premios del concurso a la Mejor Vidriera Navideña, una iniciativa que reconoció la creatividad de los comercios locales y su aporte a la ambientación festiva de la ciudad.

municipalidad mendoza celebración navidad
La Ciudad Navideña contó con una actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que antecedió al concierto final y aportó un momento emotivo a la velada.

La Ciudad Navideña contó con una actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que antecedió al concierto final y aportó un momento emotivo a la velada.

Durante la segunda jornada, el intendente Ulpiano Suarez acompañó la celebración y compartió un mensaje de Navidad centrado en el encuentro y la esperanza: “Es una alegría ver la plaza colmada de gente, compartiendo en familia y disfrutando del espacio público en vísperas de la Navidad. Que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza”.

El cierre del evento estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, que brindó un concierto especial de Navidad ante una plaza colmada. Su director, Juan Pablo Moltisanti, destacó la convocatoria: “Es el segundo año consecutivo que hacemos este concierto en la Plaza Independencia y lo que más nos sorprende es la cantidad de gente. La convocatoria se duplicó y sentimos que este encuentro se está posicionando como el concierto de Navidad de la provincia”.

municipalidad mendoza celebración navidad 5
La Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono.

La Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono.

Con una convocatoria récord y una propuesta que combinó música, cultura, gastronomía y diseño, Ciudad Navideña volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y celebración para cerrar el año en comunidad, en el corazón de la capital mendocina.

Temas
Seguí leyendo

Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén

El robot de cocina de última generación ya se vive en Mendoza: Thermomix aterrizó en el Multiespacio Planta Uno

La Ciudad de Mendoza celebra 157 años: una capital marcada por la memoria y la reconstrucción

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Atención mendocinos, habrá cortes y desvíos de tránsito en Patricias Mendocinas

La Ciudad de Mendoza implementa un estacionamiento medido especial por las Fiestas

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 22 al 27 de diciembre y los valores

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Una fuerte versión indica que los aviones dejaron de volar durante las granizadas por la ausencia del personal encarga
Fuerte polémica

San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

Te Puede Interesar

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Por Sitio Andino Departamentales
Cuántos eventos por año prevé el Gobierno que se podrán realizar en el Aconcagua Arena Estadio Cerrado bajo gestión privada
Avanza la privatización

Cuántos eventos por año prevé el Gobierno que se podrán realizar en el Aconcagua Arena bajo gestión privada

Por Florencia Martinez del Rio
Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza.
Prevención

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad