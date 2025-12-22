La Ciudad de Mendoza celebró la Navidad con una plaza colmada y miles de familias

Más de 45 mil personas participaron de Ciudad Navideña , la propuesta organizada por la Municipalidad de Mendoza que se desarrolló durante dos noches en la Plaza Independencia . El evento reunió a familias, vecinos y turistas , con actividades culturales, gastronómicas y un cierre musical a cargo de la Sparkling Big Band .

Desde las primeras horas de la tarde, la plaza comenzó a poblarse de público que se instaló de manera espontánea con reposeras, mantas y mesas , recorrió los arreglos navideños , se tomó fotografías con los muñecos alusivos y disfrutó de un entorno ambientado con música y decoración festiva.

Uno de los espacios más convocantes fue el encuentro con Papá Noel , donde niños y niñas dejaron sus cartas, se tomaron fotos y participaron de propuestas interactivas pensadas para toda la familia. Además, la iniciativa incluyó dinámicas digitales a través de códigos QR , que invitaron a compartir imágenes y experiencias en redes sociales .

Niños y niñas pudieron "conocer" a Papá Noel es un espacio especial de la plaza, donde también dejaron sus cartas, se tomaron fotos y participaron de propuestas interactivas.

El evento contó con un patio gastronómico que reunió foodtrucks con una variada oferta de comidas y bebidas , junto a un Paseo de las Artes que permitió recorrer stands de artesanos y diseñadores locales . A su vez, los más chicos pudieron disfrutar de espacios lúdicos y recreativos , como pizarras para pintar y jugar.

El intendente Ulpiano Suarez acompañó la celebración y deseó "que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza".

La programación artística fue uno de los ejes centrales de ambas noches. Se presentaron espectáculos teatrales, la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, y una actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que antecedió al concierto final y aportó un momento emotivo a la velada.

En ese marco, también se realizó la entrega de premios del concurso a la Mejor Vidriera Navideña, una iniciativa que reconoció la creatividad de los comercios locales y su aporte a la ambientación festiva de la ciudad.

La Ciudad Navideña contó con una actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que antecedió al concierto final y aportó un momento emotivo a la velada.

Durante la segunda jornada, el intendente Ulpiano Suarez acompañó la celebración y compartió un mensaje de Navidad centrado en el encuentro y la esperanza: “Es una alegría ver la plaza colmada de gente, compartiendo en familia y disfrutando del espacio público en vísperas de la Navidad. Que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza”.

El cierre del evento estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, que brindó un concierto especial de Navidad ante una plaza colmada. Su director, Juan Pablo Moltisanti, destacó la convocatoria: “Es el segundo año consecutivo que hacemos este concierto en la Plaza Independencia y lo que más nos sorprende es la cantidad de gente. La convocatoria se duplicó y sentimos que este encuentro se está posicionando como el concierto de Navidad de la provincia”.

La Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono.

Con una convocatoria récord y una propuesta que combinó música, cultura, gastronomía y diseño, Ciudad Navideña volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y celebración para cerrar el año en comunidad, en el corazón de la capital mendocina.