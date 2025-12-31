31 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Inclusión laboral

Godoy Cruz impulsa la inclusión laboral con un Centro de Desarrollo Textil

La iniciativa en Godoy Cruz combina formación, equipamiento y acompañamiento para proyectos textiles.

Capacitación industria textil en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Textil, ubicado en las oficinas del Hiper Libertad (ala norte). Se trata de una iniciativa destinada a la formación, capacitación y acompañamiento de proyectos productivos del rubro textil.

En este sentido, el espacio fue pensado como una herramienta concreta para potenciar habilidades en la industria textil. Como así también, generar oportunidades laborales y promover la autonomía productiva.

Capacitación con enfoque integral en Godoy Cruz

El Centro ofrece instancias de formación orientadas al desarrollo de habilidades técnicas en costura y producción textil. Por lo tanto, ofrece diversos contenidos de gran utilidad para toda persona que desee aprender en la materia. Entre los contenidos se incluyen la recuperación de descartes textiles, el desarrollo de moldería funcional, la confección de objetos de decoración y blanco, arreglos y customización. Además, del reconocimiento de materiales textiles y sus múltiples usos.

image

Equipamiento al servicio de la comunidad de Godoy Cruz

A su vez, uno de los ejes centrales de la propuesta es el acceso a equipamiento específico. Así, el espacio cuenta con máquinas de coser industriales y domésticas, mesas de trabajo y herramientas propias del sector. De manera tal que, estarán disponibles para personas que no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar o fortalecer sus emprendimientos productivos.

Inclusión y economía social en Godoy Cruz

Es importante resaltar que, las capacitaciones están destinadas a vecinos de Godoy Cruz que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. También, para quienes participen, o deseen integrarse, a iniciativas de la Economía Social. De esta manera, se busca fomentar la inclusión laboral, el trabajo digno y el fortalecimiento del entramado social y económico local.

Compromiso con el desarrollo humano

Con esta iniciativa, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo humano integral, la capacitación continua y la creación de oportunidades de trabajo genuino para la comunidad godoicruceña.

