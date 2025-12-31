Godoy Cruz impulsa la inclusión laboral con un Centro de Desarrollo Textil

El Municipio de Godoy Cruz inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Textil , ubicado en las oficinas del Hiper Libertad (ala norte). Se trata de una iniciativa destinada a la formación, capacitación y acompañamiento de proyectos productivos del rubro textil.

En este sentido, el espacio fue pensado como una herramienta concreta para potenciar habilidades en la industria textil . Como así también, generar oportunidades laborales y promover la autonomía productiva.

El Centro ofrece instancias de formación orientadas al desarrollo de habilidades técnicas en costura y producción textil. Por lo tanto, ofrece diversos contenidos de gran utilidad para toda persona que desee aprender en la materia . Entre los contenidos se incluyen la recuperación de descartes textiles, el desarrollo de moldería funcional, la confección de objetos de decoración y blanco, arreglos y customización. Además, del reconocimiento de materiales textiles y sus múltiples usos.

A su vez, uno de los ejes centrales de la propuesta es el acceso a equipamiento específico. Así, el espacio cuenta con máquinas de coser industriales y domésticas, mesas de trabajo y herramientas propias del sector. De manera tal que, estarán disponibles para personas que no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar o fortalecer sus emprendimientos productivos.

Inclusión y economía social en Godoy Cruz

Es importante resaltar que, las capacitaciones están destinadas a vecinos de Godoy Cruz que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. También, para quienes participen, o deseen integrarse, a iniciativas de la Economía Social. De esta manera, se busca fomentar la inclusión laboral, el trabajo digno y el fortalecimiento del entramado social y económico local.

Compromiso con el desarrollo humano

Con esta iniciativa, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo humano integral, la capacitación continua y la creación de oportunidades de trabajo genuino para la comunidad godoicruceña.