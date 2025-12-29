Godoy Cruz se consolida como referente en manejo de residuos

La Dirección de Limpieza Urbana de Godoy Cruz ha consolidado un sistema de gestión de basura que posiciona al departamento como un referente en operatividad y respuesta al vecino.

Con un volumen de basura que alcanza las 7.600 toneladas mensuales en promedio , la comuna procesa anualmente unas 91.000 toneladas, según los registros auditados de la planta de tratamiento de residuos de El Borbollón.

Este flujo constante de desechos requiere de una logística de precisión que no se detiene, apoyada por una planta de transferencia propia capaz de procesar y transferir 28.000 toneladas cada año .

La eficiencia del servicio se traduce en una cobertura que garantiza el bienestar de la comunidad durante toda la semana. El sistema de recolección actual permite que los vecinos cuenten con una operatividad del 80% del tiempo los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, mientras que los martes y sábados se mantiene un sólido 70% de actividad.

Para sostener estos indicadores, el personal municipal cumple extensas jornadas divididas en turnos estratégicos: la labor comienza a las 6:00 y se extiende hasta las 16:00 en una primera etapa, para luego retomar las tareas desde las 18:00 hasta la madrugada, finalizando cerca de las 2:30 en promedio.

Erradicación de focos críticos y mantenimiento de acequias en Godoy Cruz

Uno de los pilares de la gestión de Diego Costarelli es el saneamiento de los espacios públicos críticos. Actualmente, la Municipalidad identifica y atiende diariamente 129 microbasurales distribuidos en los sectores este y oeste del departamento, evitando la proliferación de focos infecciosos.

Esta presencia territorial se complementa con un ambicioso plan de mantenimiento de infraestructura hídrica: el cronograma de limpieza de cunetas permite intervenir en profundidad el frente de cada hogar cada 45 días. Esto significa que cada vecino recibe este servicio ocho veces al año, alcanzando una limpieza total de aproximadamente 27.000 kilómetros de acequias lineales anuales.

Respuesta directa a la demanda ciudadana en Godoy Cruz

La respuesta directa a las demandas ciudadanas, canalizada a través de la web municipal, el 0800 y datos internos, ha permitido resolver satisfactoriamente 3.150 reclamos en lo que va del año.

Entre las intervenciones más destacadas por su impacto en la calidad de vida se encuentran el retiro de escombros y residuos de jardín, que lidera las estadísticas con 1.160 intervenciones.

Asimismo, se han solucionado 840 reclamos vinculados a cunetas y 336 por animales muertos en la vía pública. Estos resultados reflejan un municipio activo que busca transformar la gestión de residuos en un pilar de salud pública y ordenamiento territorial.