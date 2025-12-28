Godoy Cruz mejora seguridad de barrios frente a lluvias intensas

Godoy Cruz continúa avanzando en acciones claves para la prevención de riesgos hídricos. En este marco, la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente confirmó la finalización de las obras de control de torrentes en la cuenca 301. Las misma, está ubicada entre las cuencas Frías y Maure, en la cerrillada de Mogotes.

Cabe destacar que, los trabajos, son planificados y supervisados por el organismo provincial. Asimismo, representan un avance significativo en la protección del área urbana del departamento y del Gran Mendoza frente a los aluviones que suelen registrarse durante el período estival.

La intervención consistió en el diseño y la construcción de estructuras de retención y control, mediante terraplenes transversales a los cauces naturales . De manera tal que, estas obras permiten retener y retardar los escurrimientos superficiales. Por lo tanto, disminuyen el impacto de las crecidas y reducen el efecto erosivo sobre el suelo.

Por otra parte, la inversión superó los 500 millones de pesos. Es que, incluyó, como medida de seguridad adiciona l, la construcción de un vertedero de hormigón armado. Por lo que, este dispositivo posibilita la evacuación controlada de los excedentes hídricos, sin comprometer la estabilidad de los terraplenes ni generar pérdida de material.

Seguridad hídrica y ordenamiento territorial

Al respecto, el intendente Diego Costarelli destacó la importancia de la obra en relación con la planificación urbana y la seguridad de la comunidad. “Se trata de una obra estratégica que lleva adelante el Gobierno de Mendoza y que está directamente vinculada con la seguridad aluvional de todos los vecinos de Godoy Cruz. Contribuye de manera concreta al ordenamiento territorial y a la prevención de riesgos”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal remarcó el trabajo que viene realizando el Municipio en materia de planificación. “Por eso es tan importante que todos los municipios tengamos nuestro Plan de Ordenamiento Territorial aprobado. Godoy Cruz ha avanzado mucho en ese sentido y fue uno de los primeros en contar con esta ordenanza, adhiriendo a la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial”, señaló.

Finalmente, Costarelli subrayó el impacto positivo de la intervención. “Es una obra muy positiva, estratégica y sumamente necesaria, que contribuye a la seguridad de todos los vecinos”, afirmó.

Más seguridad para la comunidad

Gracias a estas obras, se logró disminuir el riesgo para los habitantes y los bienes de la zona ante posibles crecientes aluvionales. Además, se favorece la infiltración del agua en el suelo, contribuyendo a la mejora del hábitat natural y a la preservación del entorno ambiental.

Durante la ejecución de los trabajos se intervinieron únicamente los espacios mínimos necesarios para cada estructura. En paralelo, se retiraron residuos y elementos nocivos para la cuenca, como escombros, plásticos y chatarra. Para ello, se utilizaron caminos existentes para el desplazamiento de equipos, a fin de minimizar el impacto sobre el paisaje.

Acompañamiento al desarrollo urbano en Godoy Cruz

Es importante resaltar que, las obras no implicaron modificaciones significativas en la topografía natural del terreno. Es que, la superficie ocupada por las estructuras fue reducida y no se realizaron movimientos de suelo de gran magnitud.

Por lo tanto, la finalización de estas intervenciones consolida condiciones de mayor seguridad para el desarrollo urbano del sector. En este contexto, el Intendente junto a la vicegobernadora Hebe Casado, encabezó la entrega de 80 viviendas y la inauguración del barrio Joaquín Salvador Lavado. El cual, está ubicado en Marciano Cantero s/nº del distrito Villa del Parque.

De esta manera, este y otros nuevos barrios del Gran Mendoza cuentan hoy con mayores condiciones de protección frente a las lluvias intensas propias del período estival. De manera tal que, se fortalece la seguridad de las familias y la infraestructura urbana.