28 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gestión municipal

Ulpiano Suarez recorrió la Galería Independencia tras su remodelación

Ulpiano Suarez visitó los trabajos de restauración y puesta en valor del espacio comercial, que incluyen iluminación, restauración de puertas y nuevos espacios de descanso.

Ulpiano Suarez recorrió la Galería Independencia.

Ulpiano Suarez recorrió la Galería Independencia.

Por Sitio Andino Departamentales

Ulpiano Suarez, intendente de la Municipalidad de Mendoza, visitó la Galería Independencia y recorrió el espacio junto al administrador, Lucas Gudell; y el subsecretario de Desarrollo Comercial, Pablo Levin; en el marco de las acciones que impulsa el municipio para fortalecer y modernizar estos espacios comerciales del centro.

Durante la recorrida, se pudo conocer en detalle las obras de remodelación realizadas recientemente, orientadas a mejorar el funcionamiento del espacio comercial y su puesta en valor. Cabe destacar que desde el municipio y junto a la administración, se viene trabajando mancomunadamente desde hace meses, con el programa Programa de Reactivación de Galerías, Paseos y Complejos Comerciales, orientado para poner en valor este tipo de espacios; y luego con Martes de Galerías, iniciativa centrada en fomentar el consumo local.

Lee además
Ulpiano Suarez acompañó a los emprendedores.
Innovación con impacto

Ulpiano Suarez recibió a los ganadores del Torneo de Emprendedores 2025
Ulpiano Suarez recorrió los trabajos de mejora de veredas en la Cuarta Sección
RECONSTRUCCIÓN

Ulpiano Suarez recorrió los trabajos de mejora de veredas en la Cuarta Sección

Entre las intervenciones más destacadas que se realizaron, se encuentra la renovación integral del sistema de iluminación, que permitió lograr un ambiente más claro y uniforme, eliminando sectores oscuros y mejorando la experiencia de quienes transitan la galería.

image

Renovación y mantenimiento de la Galería Independencia

Asimismo, se trabajó sobre el techo del edificio, que fue recuperado y pintado nuevamente, lo que significó una mejora sustancial en la estética general del lugar. En el sector central se incorporaron bancos para generar espacios de descanso, junto con canteros con vegetación que aportan mayor vitalidad y calidad al recorrido comercial. En el fondo de la galería, un espacio de gran superficie, se instaló una luminaria LED circular con lámparas colgantes, optimizando de manera significativa la iluminación de todo ese sector.

Las obras también incluyeron la recuperación de las puertas de ingreso a las torres, mediante un tratamiento de restauración sobre las puertas de roble y sus herrajes, y la renovación de la cartelería de acceso a la galería. Estas acciones contribuyen a jerarquizar el ingreso y a reforzar la identidad del espacio.

También se informó que quedan pendientes la recuperación del sistema de aire acondicionado central y la puesta en valor del cartel exterior de la galería, un elemento icónico de la avenida cuya intervención requiere una inversión significativa. En este sentido, las tareas ya realizadas forman parte de un proceso de mantenimiento y mejora progresiva del lugar, en articulación entre el sector público y los actores privados.

Temas
Seguí leyendo

Escuelas de Verano: la Ciudad de Mendoza puso en marcha uno de sus programas más importantes

La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300

La Municipalidad de Mendoza firmó un Acuerdo de Hermanamiento con Lima

Godoy Cruz mejora seguridad de barrios frente a lluvias intensas

Guaymallén celebró la música cuyana en homenaje a Hilario Cuadros

Incendio forestal en General Alvear: el fuego fue contenido tras afectar unas 1.300 hectáreas

Compromiso con la limpieza: Godoy Cruz refuerza medidas de higiene urbana

La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos

LO QUE SE LEE AHORA
Homenaje a Hilario Cuadros en Guaymallén.
Encuentro artístico

Guaymallén celebró la música cuyana en homenaje a Hilario Cuadros

Las Más Leídas

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas
Destino ideal

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos
Turismo

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados
De alto impacto

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados

La Policía acudió al lugar y el conductor había escapado. Luego se presentó en sede judicial.
Noche de furia

Le robaron en Guaymallén, persiguió al ladrón, lo atropelló y casi lo mata: quedó detenido por intento de homicidio

A una semana del accidente, se mantienen las reservas sobre la salud de Juan Cruz Yacopini.
Evolución reservada

Silencio y expectativa por la evolución de Juan Cruz Yacopini tras el accidente en El Carrizal