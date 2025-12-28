Ulpiano Suarez recorrió la Galería Independencia tras su remodelación

Ulpiano Suarez recorrió la Galería Independencia.

Durante la recorrida, se pudo conocer en detalle las obras de remodelación realizadas recientemente, orientadas a mejorar el funcionamiento del espacio comercial y su puesta en valor. Cabe destacar que desde el municipio y junto a la administración, se viene trabajando mancomunadamente desde hace meses, con el programa Programa de Reactivación de Galerías, Paseos y Complejos Comerciales, orientado para poner en valor este tipo de espacios; y luego con Martes de Galerías, iniciativa centrada en fomentar el consumo local.

Entre las intervenciones más destacadas que se realizaron, se encuentra la renovación integral del sistema de iluminación, que permitió lograr un ambiente más claro y uniforme, eliminando sectores oscuros y mejorando la experiencia de quienes transitan la galería.

image Renovación y mantenimiento de la Galería Independencia Asimismo, se trabajó sobre el techo del edificio, que fue recuperado y pintado nuevamente, lo que significó una mejora sustancial en la estética general del lugar. En el sector central se incorporaron bancos para generar espacios de descanso, junto con canteros con vegetación que aportan mayor vitalidad y calidad al recorrido comercial. En el fondo de la galería, un espacio de gran superficie, se instaló una luminaria LED circular con lámparas colgantes, optimizando de manera significativa la iluminación de todo ese sector.

Las obras también incluyeron la recuperación de las puertas de ingreso a las torres, mediante un tratamiento de restauración sobre las puertas de roble y sus herrajes, y la renovación de la cartelería de acceso a la galería. Estas acciones contribuyen a jerarquizar el ingreso y a reforzar la identidad del espacio. También se informó que quedan pendientes la recuperación del sistema de aire acondicionado central y la puesta en valor del cartel exterior de la galería, un elemento icónico de la avenida cuya intervención requiere una inversión significativa. En este sentido, las tareas ya realizadas forman parte de un proceso de mantenimiento y mejora progresiva del lugar, en articulación entre el sector público y los actores privados.