30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Transformación urbana

Godoy Cruz consolidó un plan integral de gestión territorial durante 2025

Las intervenciones buscan optimizar la transitabilidad y la seguridad de los vecinos de Godoy Cruz.

Plan integral de gestión en Godoy Cruz.

Plan integral de gestión en Godoy Cruz.

En un extenso informe, la Dirección General de Administración de Servicios Públicos detalló que las tareas de pavimentación alcanzaron las 232 cuadras, lo que representa una intervención total de 109.301 metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica, sumado a un intenso operativo de bacheo que cubrió otros 21.520 metros cuadrados.

Lee además
El joven tiene 26 años y, por la gravedad de sus lesiones, es asistido en el nosocomio de Ciudad.
Fue hospitalizado

Godoy Cruz: chocó en su moto contra el cordón, cayó a la calzada y sufrió una fractura expuesta
Entrega de viviendas en Godoy Cruz.
Plan Mendoza Construye

108 familias de Godoy Cruz recibieron sus viviendas en el Barrio Jardín Sarmiento II

Estas acciones se complementaron con una fuerte inversión en seguridad vial, logrando la demarcación de 300 esquinas, la señalización de 180 rampas y la pintura de 32.000 metros lineales de cordones, además de intervenir 23.000 metros de la red de ciclovías.

image

Modernización lumínica y cuidado del entorno en Godoy Cruz

La fisonomía urbana de Godoy Cruz también experimentó cambios significativos gracias a la modernización del sistema de iluminación.

Según los datos oficiales, se instalaron 1.033 reflectores LED de 200 W con protecciones metálicas en diversos espacios verdes, mientras que la iluminación vial se reforzó con la colocación de 379 luminarias LED de 150 W.

En paralelo, el mantenimiento de los espacios públicos fue una prioridad, alcanzando el corte de césped y riego en 245 áreas verdes que totalizan una superficie de 1.115.000 metros cuadrados. El cuidado del arbolado público incluyó un operativo de poda que superó los 54.000 ejemplares, además de tareas de destoconado, erradicación y corte de raíces para preservar la seguridad en la vía pública.

image

Obras civiles y fortalecimiento institucional

En lo que respecta a infraestructura urbana, la comuna ejecutó 2.120 metros lineales de veredas y construyó nuevos reductores de velocidad. El trabajo coordinado permitió avanzar en la construcción de 3.117 metros lineales de cordones, 3.170 metros de cunetas y la colocación de 75 nuevas rampas, distribuidas entre tareas por administración y servicios tercerizados.

Asimismo, la Dirección destacó su rol estratégico en la asistencia técnica de 134 eventos sociales y deportivos, así como en la articulación permanente para la mejora de conexiones de agua y cloacas, garantizando la operatividad de todas las dependencias municipales y el adecuado funcionamiento de los servicios para la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz impulsa empleo y emprendimientos con formación integral

Godoy Cruz se consolida como referente en manejo de residuos

Godoy Cruz mejora seguridad de barrios frente a lluvias intensas

Compromiso con la limpieza: Godoy Cruz refuerza medidas de higiene urbana

Un incendio se desató en un basural de Godoy Cruz y un camión cayó por un barranco

Van Gogh y el impresionismo se viven en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer

Las escuelas de verano de Godoy Cruz fortalecen el encuentro comunitario

LO QUE SE LEE AHORA
Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP. video
El respaldo de una comunidad

San Rafael se unió por Joaquín: ya hay ganadora del sorteo solidario

Las Más Leídas

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Se viene otro pozo millonario para el Quini 6 de fin de año.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 31 de diciembre

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas
Ambos se conocían

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén