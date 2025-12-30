Godoy Cruz consolidó un plan integral de gestión territorial durante 2025

El Municipio de Godoy Cruz ha consolidado durante el año 2025 un ambicioso plan de gestión territorial orientado a optimizar la transitabilidad y la seguridad de sus vecinos.

En un extenso informe, la Dirección General de Administración de Servicios Público s detalló que las tareas de pavimentación alcanzaron las 232 cuadras, lo que representa una intervención total de 109.301 metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica, sumado a un intenso operativo de bacheo que cubrió otros 21.520 metros cuadrados.

Estas acciones se complementaron con una fuerte inversión en seguridad vial , logrando la demarcación de 300 esquinas, la señalización de 180 rampas y la pintura de 32.000 metros lineales de cordones, además de intervenir 23.000 metros de la red de ciclovías.

La fisonomía urbana de Godoy Cruz también experimentó cambios significativos gracias a la modernización del sistema de iluminación.

Según los datos oficiales, se instalaron 1.033 reflectores LED de 200 W con protecciones metálicas en diversos espacios verdes, mientras que la iluminación vial se reforzó con la colocación de 379 luminarias LED de 150 W.

En paralelo, el mantenimiento de los espacios públicos fue una prioridad, alcanzando el corte de césped y riego en 245 áreas verdes que totalizan una superficie de 1.115.000 metros cuadrados. El cuidado del arbolado público incluyó un operativo de poda que superó los 54.000 ejemplares, además de tareas de destoconado, erradicación y corte de raíces para preservar la seguridad en la vía pública.

Obras civiles y fortalecimiento institucional

En lo que respecta a infraestructura urbana, la comuna ejecutó 2.120 metros lineales de veredas y construyó nuevos reductores de velocidad. El trabajo coordinado permitió avanzar en la construcción de 3.117 metros lineales de cordones, 3.170 metros de cunetas y la colocación de 75 nuevas rampas, distribuidas entre tareas por administración y servicios tercerizados.

Asimismo, la Dirección destacó su rol estratégico en la asistencia técnica de 134 eventos sociales y deportivos, así como en la articulación permanente para la mejora de conexiones de agua y cloacas, garantizando la operatividad de todas las dependencias municipales y el adecuado funcionamiento de los servicios para la comunidad.