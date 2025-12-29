29 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Plan Mendoza Construye

108 familias de Godoy Cruz recibieron sus viviendas en el Barrio Jardín Sarmiento II

La entrega de unidades se realizó en Villa Marini de Godoy Cruz, con departamentos equipados, servicios completos y adaptaciones para personas con discapacidad motriz.

Entrega de viviendas en Godoy Cruz.

Entrega de viviendas en Godoy Cruz.

De la acto participaron también la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero. También, acompañaron funcionarios provinciales y municipales junto a familias adjudicatarias.

Lee además
Capacitación a emprendedores de Godoy Cruz.
Capacitación 2025

Godoy Cruz impulsa empleo y emprendimientos con formación integral
Sistema de gestión de basura en Godoy Cruz.
Limpieza urbana

Godoy Cruz se consolida como referente en manejo de residuos

Cabe destacar que, la obra fue ejecutada en el marco del Plan Provincial de Viviendas “Mendoza Construye – Línea 1: Vivienda Social”, una política pública impulsada por el Gobierno de Mendoza desde 2018. En este sentido, el programa busca fortalecer la inversión habitacional, administrar los recursos públicos y reducir el déficit habitacional. Además, promueve el desarrollo social y urbano.

image

Un trabajo sostenido entre la provincia y el municipio de Godoy Cruz

En el marco del programa, durante el 2021, las direcciones de Desarrollo Social y de Hábitat de la Municipalidad priorizaron a 108 grupos familiares. Así, el proceso se realizó según lo establecido en la Resolución Provincial N.º 495/18 del IPV.

Entonces, del total de beneficiarios, 60 familias pertenecen a la entidad Jardín Sarmiento, provenientes del asentamiento Campo Papa. Mientras que, las 48 restantes corresponden a demanda dispersa, priorizada por el Municipio. De este modo, se garantizó el acceso a la vivienda a familias con necesidades habitacionales debidamente acreditadas.

Cabe destacar que, todos los adjudicatarios se encuentran inscriptos en el Registro de Necesidades Habitacionales (ReNHabit) de la Municipalidad. Además, cuentan con ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, cumpliendo así con los requisitos del programa.

image

Viviendas pensadas para la inclusión y la calidad de vida en Godoy Cruz

El Barrio Jardín Sarmiento II se emplaza sobre calle Marciano Cantero s/n (ex Juan Domingo Perón). Así, el desarrollo habitacional está conformado por departamentos de 64 metros cuadrados, distribuidos en 10 bloques de tres niveles. Por lo tanto, ocho bloques cuentan con 12 departamentos y dos bloques con 6 unidades.

Es importante resaltar que, cada vivienda cuenta con dos dormitorios, baño, cocina, comedor, estar y cochera en planta baja. Además, cuentan con los servicios de agua, cloaca, electricidad y gas.

image

Por otra parte, las unidades están completamente equipadas con artefactos sanitarios, griferías, mesada y bajo mesada. Como así también, cuentan con detectores de gas y monóxido de carbono.

Asimismo, los bloques poseen espacios comunes, sistemas de bombeo, tanques elevados y cisternas. A su vez, al estar bajo el régimen de propiedad horizontal, cada adjudicatario será responsable del cuidado y mantenimiento de los espacios compartidos.

En materia de accesibilidad, se destinaron 11 unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz. De hecho, están ubicadas en planta baja, reafirmando el enfoque inclusivo del proyecto.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz mejora seguridad de barrios frente a lluvias intensas

Compromiso con la limpieza: Godoy Cruz refuerza medidas de higiene urbana

Un incendio se desató en un basural de Godoy Cruz y un camión cayó por un barranco

Van Gogh y el impresionismo se viven en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer

Las escuelas de verano de Godoy Cruz fortalecen el encuentro comunitario

Murió una mujer tras el incendio en una vivienda que vendía pirotecnia ilegal en Godoy Cruz

Fiestas en Godoy Cruz: asueto administrativo y cronograma especial de servicios

LO QUE SE LEE AHORA
La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 29 de diciembre al 3 de enero.
Atención

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 29 de diciembre al 3 de enero

Las Más Leídas

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre

Un joven murió tras sufrir una puñalada en una riña en Las Heras. 
Apuñalamiento

Riña fatal en Las Heras: un joven murió y otro fue hospitalizado con heridas de arma blanca

Enterate cómo se jugará el Quini 6 de Fin de Año y de cuánto es el pozo millonario.
Juegos de Azar

Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano