108 familias de Godoy Cruz recibieron sus viviendas en el Barrio Jardín Sarmiento II

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , y la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , encabezaron el acto de entrega de 108 viviendas del Barrio Jardín Sarmiento II. El mismo, está ubicado en el distrito Villa Marini.

De la acto participaron también la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero. También, acompañaron funcionarios provinciales y municipales junto a familias adjudicatarias.

Cabe destacar que, la obra fue ejecutada en el marco del Plan Provincial de Viviendas “Mendoza Construye – Línea 1: Vivienda Social” , una política pública impulsada por el Gobierno de Mendoza desde 2018. En este sentido, el programa busca fortalecer la inversión habitacional, administrar los recursos públicos y reducir el déficit habitacional. Además, promueve el desarrollo social y urbano.

En el marco del programa, durante el 2021, las direcciones de Desarrollo Social y de Hábitat de la Municipalidad priorizaron a 108 grupos familiares . Así, el proceso se realizó según lo establecido en la Resolución Provincial N.º 495/18 del IPV.

Entonces, del total de beneficiarios, 60 familias pertenecen a la entidad Jardín Sarmiento, provenientes del asentamiento Campo Papa. Mientras que, las 48 restantes corresponden a demanda dispersa, priorizada por el Municipio. De este modo, se garantizó el acceso a la vivienda a familias con necesidades habitacionales debidamente acreditadas.

Cabe destacar que, todos los adjudicatarios se encuentran inscriptos en el Registro de Necesidades Habitacionales (ReNHabit) de la Municipalidad. Además, cuentan con ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, cumpliendo así con los requisitos del programa.

Viviendas pensadas para la inclusión y la calidad de vida en Godoy Cruz

El Barrio Jardín Sarmiento II se emplaza sobre calle Marciano Cantero s/n (ex Juan Domingo Perón). Así, el desarrollo habitacional está conformado por departamentos de 64 metros cuadrados, distribuidos en 10 bloques de tres niveles. Por lo tanto, ocho bloques cuentan con 12 departamentos y dos bloques con 6 unidades.

Es importante resaltar que, cada vivienda cuenta con dos dormitorios, baño, cocina, comedor, estar y cochera en planta baja. Además, cuentan con los servicios de agua, cloaca, electricidad y gas.

Por otra parte, las unidades están completamente equipadas con artefactos sanitarios, griferías, mesada y bajo mesada. Como así también, cuentan con detectores de gas y monóxido de carbono.

Asimismo, los bloques poseen espacios comunes, sistemas de bombeo, tanques elevados y cisternas. A su vez, al estar bajo el régimen de propiedad horizontal, cada adjudicatario será responsable del cuidado y mantenimiento de los espacios compartidos.

En materia de accesibilidad, se destinaron 11 unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz. De hecho, están ubicadas en planta baja, reafirmando el enfoque inclusivo del proyecto.