Godoy Cruz impulsa empleo y emprendimientos con formación integral

El Municipio de Godoy Cruz cierra el año 2025 con un balance sumamente positivo en materia de formación y herramientas para el empleo .

Bajo la gestión de la Dirección de Educación y Capacitación Laboral, miles de ciudadanos pasaron por las aulas de los distintos centros municipales , adquiriendo habilidades diseñadas para responder a las demandas actuales del mercado de trabajo.

El departamento ha logrado unificar el aprendizaje de artes manuales con la innovación tecnológica. La Escuela de Oficios y el Centro de Formación Profesional Sarmiento se destacaron por su labor en áreas fundamentales como la construcción en seco, soldadura avanzada, tapicería y diseño de indumentaria.

Solo en estos espacios se otorgaron cientos de certificaciones que permiten a los vecinos contar con un respaldo oficial para emprender o sumarse a empresas locales.

Por otro lado, la Casa del Futuro se consolidó como el faro tecnológico de la región. Con cursos de Realidad Aumentada, Ciencia de Datos con Python, Programación Web y Marketing Digital, este espacio brindó formación de alto nivel tanto para adultos como para adolescentes, preparando a las nuevas generaciones para los desafíos de la economía del conocimiento.

Apoyo integral al trabajador y al emprendedor en Godoy Cruz

Más allá de la capacitación técnica, el Municipio reforzó su Servicio de Intermediación Laboral, logrando vincular de manera directa a los aspirantes con el sector privado a través de acciones de entrenamiento en empresas.

Este acompañamiento se complementó con talleres de orientación laboral y desarrollo de habilidades blandas, fundamentales para el éxito en las entrevistas y el sostenimiento del empleo.

El fomento del trabajo autónomo también fue una prioridad. Mediante programas como Emprende+GC y el Programa de Empleo Independiente, se brindó gestión empresarial y acompañamiento a cientos de emprendedores que hoy cuentan con certificados que avalan su capacidad para liderar sus propios proyectos productivos.

Una apuesta por la economía social

La territorialidad fue clave durante todo el 2025. La División de Economía Social llevó capacitaciones a diversos puntos del departamento, desde polideportivos hasta centros de jubilados. Talleres de peluquería, barbería, carpintería y marroquinería se dictaron en barrios como Villa Martínez, La Gloria y La Estanzuela, garantizando que el acceso a la educación sea equitativo y llegue a cada rincón de Godoy Cruz.

Con un total de 1.363 certificados entregados solo en el Departamento de Formación e Innovación Educativa, sumados a los resultados de las áreas de Empleo y Economía Social, Godoy Cruz reafirma su compromiso de ser un motor de crecimiento personal y profesional para su comunidad.