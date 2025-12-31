31 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Educación y juegos

La Municipalidad de Mendoza impulsa el programa "Verano en Cuatro Patas"

El programa municipal propone talleres, charlas, cine debate y actividades participativas vinculadas al cuidado y protección animal.

Verano en cuatro patas en la Ciudad.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer, desde edades tempranas, valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad hacia los animales de compañía, entendiendo que la educación en el cuidado animal contribuye a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y comprometida.

A través de dinámicas lúdicas, participativas y educativas, el programa propone generar experiencias significativas que promuevan prácticas responsables, el buen trato y una convivencia armónica entre personas y animales.

Actividades de verano con tu mascota

“Verano en Cuatro Patas” se desarrolla mediante distintas instancias abiertas a la participación y al intercambio, entre las que se incluyen talleres de postas interactivas sobre bienestar animal, charlas con especialistas en cuidado y protección animal, cine debate con contenidos educativos, actividades de aprendizaje vinculadas al paseo responsable y acciones de apadrinamiento y vinculación con refugios de animales.

Estas actividades permiten que los niños y niñas aprendan jugando, reflexionen de manera colectiva y se vinculen de forma directa con la temática, reforzando el compromiso ciudadano desde la infancia.

