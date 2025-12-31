La Municipalidad de Mendoza impulsa el programa "Verano en Cuatro Patas"

"Verano en cuatro patas" en la Ciudad.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer, desde edades tempranas, valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad hacia los animales de compañía, entendiendo que la educación en el cuidado animal contribuye a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y comprometida.

image A través de dinámicas lúdicas, participativas y educativas, el programa propone generar experiencias significativas que promuevan prácticas responsables, el buen trato y una convivencia armónica entre personas y animales.

Actividades de verano con tu mascota “Verano en Cuatro Patas” se desarrolla mediante distintas instancias abiertas a la participación y al intercambio, entre las que se incluyen talleres de postas interactivas sobre bienestar animal, charlas con especialistas en cuidado y protección animal, cine debate con contenidos educativos, actividades de aprendizaje vinculadas al paseo responsable y acciones de apadrinamiento y vinculación con refugios de animales.

Estas actividades permiten que los niños y niñas aprendan jugando, reflexionen de manera colectiva y se vinculen de forma directa con la temática, reforzando el compromiso ciudadano desde la infancia.