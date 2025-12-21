Junín propone un verano a pura cultura y gastronomía con shows gratuitos y grandes artistas

Todas las actividades se desarrollarán en el Parque Recreativo Dueño del Sol

Junín se consolida este verano como uno de los destinos más atractivos de Mendoza con una agenda que combina música en vivo, identidad cultural y sabores del mundo . Durante cuatro jornadas consecutivas, vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos gratuitos, patios de colectividades, danzas típicas y la participación de artesanos y emprendedores locales.

Todas las actividades se desarrollarán en el Parque Recreativo Dueño del Sol , con organización de la Municipalidad de Junín , que invita a las familias a disfrutar de una propuesta cultural y gastronómica única durante el verano mendocino.

Cabe destacar que para ciertos días la entrada es libre y gratuita, mientras que las entradas para el gran cierre musical estarán a la venta a través de TuEntrada.com .

La apertura del ciclo será con el tradicional Encuentro de las Naciones , una propuesta pensada para compartir en familia.

Habrá patio de colectividades, danzas típicas y gastronomía internacional, además de un paseo de artesanos y emprendedores.

El escenario contará con los shows de Indio Rojas y Estelares. La entrada es gratuita.

Sábado 17 de enero | Fiesta Departamental de la Vendimia

La Fiesta Departamental de la Vendimia de Junín se vivirá con emoción, identidad y celebración. La entrada es libre y gratuita.

La jornada culminará con el show de Dyango, en una noche cargada de música y tradición. También habrá patio de colectividades, danzas típicas, gastronomía, artesanos y emprendedores.

Domingo 18 de enero | Encuentro de las Naciones

El domingo continuará el Encuentro de las Naciones, con una jornada pensada para disfrutar en comunidad.

El público podrá recorrer el patio de colectividades, disfrutar de danzas típicas y propuestas gastronómicas, y conocer el trabajo de artesanos y emprendedores.

En el escenario se presentarán Los Caligaris junto a talentos locales. Entrada libre para compartir el domingo en familia.

Lunes 19 de enero | Gran cierre

El cierre será a pura fiesta con una noche pensada para toda la región. Se presentarán La Konga y Chaqueño Palavecino, en un espectáculo que promete convocar a miles de personas.

Como en las jornadas anteriores, habrá patio de colectividades, danzas típicas, gastronomía, artesanos y emprendedores. Las entradas estarán a la venta a través de TuEntrada.com.