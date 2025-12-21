21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Invitación

Junín propone un verano a pura cultura y gastronomía con shows gratuitos y grandes artistas

Del 16 al 19 de enero, el Parque Recreativo Dueño del Sol será escenario del Encuentro de las Naciones, la Fiesta Departamental de la Vendimia y shows imperdibles.

Todas las actividades se desarrollarán en el Parque Recreativo Dueño del Sol

Todas las actividades se desarrollarán en el Parque Recreativo Dueño del Sol

Por Sitio Andino Departamentales

Junín se consolida este verano como uno de los destinos más atractivos de Mendoza con una agenda que combina música en vivo, identidad cultural y sabores del mundo. Durante cuatro jornadas consecutivas, vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos gratuitos, patios de colectividades, danzas típicas y la participación de artesanos y emprendedores locales.

Todas las actividades se desarrollarán en el Parque Recreativo Dueño del Sol, con organización de la Municipalidad de Junín, que invita a las familias a disfrutar de una propuesta cultural y gastronómica única durante el verano mendocino.

Lee además
Policías reanimaron a una adolescente que casi se ahoga en una pileta de Junín
Rápido accionar

Policías reanimaron a una adolescente que casi se ahoga en una pileta de Junín
Primó el boxeo mendocino (Foto: Soy del Este).
polideportivo

Boxeo: Segura, Soto y Arancibia brillaron en una noche soñada para Mendoza en Junín

Cabe destacar que para ciertos días la entrada es libre y gratuita, mientras que las entradas para el gran cierre musical estarán a la venta a través de TuEntrada.com.

El cronograma completo para vivir un verano imperdible en Junín

Viernes 16 de enero | Encuentro de las Naciones

La apertura del ciclo será con el tradicional Encuentro de las Naciones, una propuesta pensada para compartir en familia.

junin, encuentro de las naciones, cultura
La apertura del ciclo será con el tradicional Encuentro de las Naciones

La apertura del ciclo será con el tradicional Encuentro de las Naciones

Habrá patio de colectividades, danzas típicas y gastronomía internacional, además de un paseo de artesanos y emprendedores.

El escenario contará con los shows de Indio Rojas y Estelares. La entrada es gratuita.

Sábado 17 de enero | Fiesta Departamental de la Vendimia

La Fiesta Departamental de la Vendimia de Junín se vivirá con emoción, identidad y celebración. La entrada es libre y gratuita.

junin
La jornada culminará con el show de Dyango, en una noche cargada de música y tradición

La jornada culminará con el show de Dyango, en una noche cargada de música y tradición

La jornada culminará con el show de Dyango, en una noche cargada de música y tradición. También habrá patio de colectividades, danzas típicas, gastronomía, artesanos y emprendedores.

Domingo 18 de enero | Encuentro de las Naciones

El domingo continuará el Encuentro de las Naciones, con una jornada pensada para disfrutar en comunidad.

El público podrá recorrer el patio de colectividades, disfrutar de danzas típicas y propuestas gastronómicas, y conocer el trabajo de artesanos y emprendedores.

junin
El público podrá recorrer el patio de colectividades, disfrutar de danzas típicas y propuestas gastronómicas

El público podrá recorrer el patio de colectividades, disfrutar de danzas típicas y propuestas gastronómicas

En el escenario se presentarán Los Caligaris junto a talentos locales. Entrada libre para compartir el domingo en familia.

Lunes 19 de enero | Gran cierre

El cierre será a pura fiesta con una noche pensada para toda la región. Se presentarán La Konga y Chaqueño Palavecino, en un espectáculo que promete convocar a miles de personas.

junín
El cierre será a pura fiesta con una noche pensada para todo Junín

El cierre será a pura fiesta con una noche pensada para todo Junín

Como en las jornadas anteriores, habrá patio de colectividades, danzas típicas, gastronomía, artesanos y emprendedores. Las entradas estarán a la venta a través de TuEntrada.com.

Temas
Seguí leyendo

General Alvear destacó el impacto de los talleres para adultos mayores durante el cierre anual

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Luján de Cuyo aprobó un nuevo Código de Convivencia que entrará en vigencia en 2026

La industria de General Alvear advierte por el impacto de los altos costos de energía

Veterinaria Móvil: Tunuyán fortaleció la salud animal con operativos en todo el departamento

Godoy Cruz inauguró una nueva plaza canina en el Parque Margarita Malharro de Torres

San Carlos inauguró su primer Punto Verde para la recolección y clasificación de residuos

Guaymallén vivió una gran fiesta y coronó a Victoria como su nueva reina

LO QUE SE LEE AHORA
Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Te Puede Interesar

Buscan alegrar la Navidad de 100 niños de Mendoza que luchan contra el cáncer.
Solidaridad

Buscan alegrar la Navidad de 100 niños de Mendoza que luchan contra el cáncer

Por Natalia Mantineo
La provincia de Mendoza sostiene un sistema integral de formación y profesionalización de las fuerzas de seguridad
Formación policial

Así se forman las fuerzas de seguridad en Mendoza: capacitación, tecnología y entrenamiento

Por Carla Canizzaro
Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Por Carla Canizzaro