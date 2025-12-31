31 de diciembre de 2025
Maipú Municipio celebra el verano con festivales, teatro y propuestas musicales

La Vendimia Departamental, Festival del Malbec y Festival del Vacío a la Llama destacan en la programación de Maipú Municipio.

Maipú Municipio propone actividades para todos los gustos y edades.

Para disfrutar el verano en Maipú Municipio.

  • Festival del Vacío a la Llama

El Parque Metropolitano Sur se transforma en una gran fiesta popular donde el fuego, los sabores y la tradición son protagonistas. Más de 40 equipos de asadores y asadoras participan de un concurso gastronómico que celebra el asado como emblema de la cocina criolla.

La propuesta se completa con patios de comida, espectáculos musicales y propuestas artísticas en el Teatro Griego, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del calendario.

  • Vendimias Distritales

Desde el 8 de enero, los 12 distritos de Maipú celebran sus Vendimias Distritales con propuestas cargadas de identidad, creatividad y tradición. Cada fiesta cuenta con puesta en escena, artistas locales, shows en vivo y patios de comida, con entrada libre y gratuita, dando inicio al calendario vendimial del departamento.

  • Escuelas de Verano

Desde el pasado 16 de diciembre al 6 de febrero, niños y niñas de 4 a 13 años disfrutan de actividades recreativas, deportivas y acuáticas en más de 12 polideportivos, campings, clubes y bodegas. La propuesta incluye una escuela de verano adaptada para chicos y chicas con CUD, garantizando inclusión, cuidado y aprendizaje en entornos seguros.

image
  • Feria Cuatro Esquinas

Uno de los clásicos culturales de Maipú que recorre distintos puntos del departamento con más de 25 artistas, cuatro escenarios, más de 120 puestos de artesanos, polos gastronómicos y un espacio infantil. Música, arte y cultura al aire libre en una experiencia que convoca a miles de visitantes.

  • Sunsets de Verano

Encuentros en bodegas que combinan paisajes vitivinícolas, música en vivo y disfrute al aire libre. La entrada se obtiene mediante el canje por una caja de leche en polvo, destinada a merenderos del departamento, sumando un fuerte componente solidario.

image
  • Festival del Malbec y del Olivo

Una experiencia sensorial completa que reúne a más de 30 emprendimientos del mundo del vino y el olivo. Degustaciones, charlas, productos a precios promocionales y una destacada grilla artística con artistas nacionales e internacionales en el Teatro Griego.

  • Recreación para Adultos Mayores y Natatorios

Actividades recreativas gratuitas para adultos mayores en polideportivos municipales, promoviendo el movimiento, la socialización y el envejecimiento activo. Además, los natatorios municipales ofrecen espacios accesibles y seguros para el disfrute de toda la familia durante el verano.

image
  • Cine Móvil al Aire Libre

Proyecciones de películas clásicas y familiares en plazas, parques y espacios verdes del departamento, invitando a disfrutar del cine bajo las estrellas durante las noches de verano.

  • Rock con Vos

Ciclo musical que brinda espacio a bandas de rock mendocinas en el Teatro Griego Papa Francisco, con presentaciones al aire libre y convocatorias masivas.

  • Vendimia Departamental

Bajo el nombre “Maipú, el legado de nuestra historia”, la Vendimia Departamental se presenta como uno de los momentos más importantes del verano, celebrando el trabajo de la tierra, la producción vitivinícola y la identidad cultural del departamento.

image
  • Carnaval en Canota

Una celebración popular en el Paseo Canota, con murgas, espectáculos en vivo, actividades recreativas, food trucks y emprendedores locales, pensada para el disfrute de toda la familia.

  • Brasil en Maipú

Fiestas gratuitas al aire libre que recrean el espíritu y la alegría de Brasil, con música en vivo, ambientación temática y propuestas gastronómicas.

  • Bicicleteada Nocturna

Una invitación a recorrer Maipú en bicicleta bajo las luces de la noche, en una experiencia segura, recreativa y pensada para compartir en familia o con amigos.

image

La obra del verano en el Imperial

La obra “VOS, YO Y EL OTRO”, que se presenta durante enero y febrero de 2026 en el Teatro Imperial de Maipú, Mendoza, explora la crisis de una pareja, Hilario y Amparo, que intenta salvar su rutinaria relación proponiendo un trío. Mientras Amparo busca convencer a un compañero de oficina para vivir la experiencia, Hilario procesa la situación en terapia con una psicóloga particular. El elenco está integrado por Gaston Ricaud, Gisela Bernal, Renzo “Chory” Occhionero y Matías Montiel, bajo la dirección de Gabriel García y autoría de Martín Guerra. Las funciones son de miércoles a sábados a las 22 y domingos a las 20 horas, con entradas disponibles en www.entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro.

