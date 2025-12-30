30 de diciembre de 2025
Salud mental: recomendaciones para atravesar el cierre de año

El equipo de salud mental del Hospital Victorino Scaravelli compartió un balance del año y recomendaciones para este período.

El Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El cierre del año suele ser un momento movilizante desde lo emocional. Los balances personales, las expectativas y el cansancio acumulado pueden profundizar situaciones de angustia, ansiedad o malestar psicológico.

El equipo de salud mental del Hospital Victorino Scaravelli, hospital regional del Valle de Uco, comparte un balance del año, advierte sobre las consultas más frecuentes — crisis de ansiedad, consumo y síntomas depresivos— y brinda recomendaciones para atravesar el fin de año con mayor contención.

Un espacio para reflexionar sobre la importancia de no minimizar lo que le pasa al otro, acompañar desde la escucha y pensar el inicio de un nuevo año con metas posibles y esperanza real.

Salud mental, el balance sobre el cierre del año

Embed - Fin de año y salud mental: cuando los balances duelen

