30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Salud animal en Ciudad: Dónde y cuándo vacunar a perros y gatos en enero

La campaña de salud para tu mascota apunta a prevenir enfermedades como la rabia, una patología grave y mortal.

La Municipalidad de Mendoza continúa desarrollando durante enero de 2026 una campaña de salud animal destinada a la prevención de enfermedades y al cuidado integral de perros y gatos. La iniciativa contempla la aplicación gratuita de vacunas antirrábicas, desparasitación interna y externa y la difusión de información vinculada al cuidado responsable y la prevención de zoonosis.

Las acciones se realizarán en distintos barrios de la Ciudad, con atención en el horario de 9 a 12 h, de acuerdo al siguiente cronograma:

  • Miércoles 14 de enero: Barrio El Triángulo, en la intersección de las calles Mario Benedetti y Los Arrieros.
  • Miércoles 21 de enero: NIDO, Barrio Flores Oeste.
  • Miércoles 28 de enero: Barrio Nueva Esperanza, en las calles Aliar y Valparaíso.
Prevenir enfermedades en tu mascota

Esta campaña para tu mascota tiene como finalidad prevenir enfermedades como la rabia, una patología grave y mortal que representa un riesgo para la salud pública. En ese sentido, cabe recordar que durante 2025 hubo en Mendoza un caso positivo de un murciélago con tal patología, por lo que sigue resultando fundamental reforzar las acciones de prevención.

Durante los operativos se brindará vacunación antirrábica y desparasitación interna y externa para perros y gatos. También, información clave sobre la rabia, incluyendo sus síntomas, formas de transmisión y medidas de prevención. En cada una de estas campañas, vale puntualizar, el objetivo siempre es generar conciencia en la comunidad y reducir los riesgos para la salud animal y humana.

