San Rafael fortalece el apoyo a emprendedores con nuevas ferias y proyectos incubados

Las propuestas se desarrollan en espacios emblemáticos como la vieja estación y el Teatro Griego en San Rafael.

Incubadora de empresas en San Rafael.

En este sentido, durante 2025, Génesis logró generar 3 nuevas ferias de productores en San Rafael.

Una de las más importantes es la de “Emprendedores del Ferrocarril”. Ubicada en la explanada de la vieja estación (General Paz y Zapata) nuclea más de 30 emprendimientos que se reúnen cada fin de semana con múltiples propuestas para sanrafaelinos y turistas.

Frente al Teatro Griego Chacho Santa Cruz se encuentra la nueva “Feria Circular”. Se trata del espacio más reciente que congrega a 40 propuestas de venta, a la que hay que sumarle otra denominada “El Gaucho” que incorpora a 15 puestos.

A ellos hay que sumarles experiencias consolidadas como la “Feria de Génesis” con 32 participantes (Playón de Plaza Francia), la Feria de Artesanos San Rafael del Diamante (en el interior de la plaza) con otros 32, el Paseo El Caminito (en la calle interna del Paseo de los Niños) con más de 40, el “Paseo Gastronómico El Gaucho, con 15 iniciativas gastronómicas y de cerveza artesanal y el “Mercado Raíz” con propuestas de artesanos.

A esa cantidad hay que incorporar aquellos que no participan en ferias “fijas” y que lo hacen en propuestas itinerantes y eventos que se realizan a lo largo y ancho del departamento (espectáculos, recitales, inauguraciones, entre otros).

“En total son más de 200 artesanos, emprendedores y productores los que participan en estos mercados y ferias que organiza el Municipio”, explicó el referente de la Incubadora de Empresas, Nahuel López.

Hay que destacar que el objetivo del municipio es brindarles a los emprendedores un espacio de comercialización promoviendo el “compre local” y movilizando la economía.

Proyectos incubados del Municipio de San Rafael

Además, Génesis trabaja brindando acompañamiento y apoyo para que los nuevos proyectos de emprendedores puedan convertirse en una realidad.

Este año se desarrollaron 30 proyectos incubados nuevos, a los que hay que incorporar otros 50 con los que se comenzó a trabajar el año pasado.

Desde la Incubadora se los acompaña con asesoramiento técnico integral, capacitaciones, presentación ante entidades de financiamiento, diseño de plan de negocios, búsqueda de mercados, entre otras temáticas.

