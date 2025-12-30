30 de diciembre de 2025
Asueto administrativo

El intendente Omar Félix compartió el brindis de fin de año con trabajadores municipales

Omar Félix, intendente de San Rafael agradeció el compromiso de los agentes municipales y destacó los desafíos para 2026.

Omar Félix brindó con los trabajadores municipales.

El jefe comunal expresó su agradecimiento al esfuerzo y compromiso de los agentes municipales, quienes son “un pilar clave para el trabajo de San Rafael”.

image

Asueto administrativo este miércoles en San Rafael

En el mismo sentido destacó que “el 2026 llegará lleno de grandes desafíos para seguir en marcha y haciendo crecer al departamento”.

Hay que destacar que este miércoles 31 habrá asueto administrativo en la comuna. En este marco, miércoles y jueves no habrá operativos de limpieza, mientras que la recolección de residuos se hará hasta el miércoles al mediodía y el jueves no habrá actividad.

