El intendente Omar Félix compartió el brindis de fin de año con trabajadores municipales

El intendente de San Rafael Omar Félix compartió el brindis de fin de año con trabajadores de la Planta de Servicios de calle Juan XXIII.
30 de diciembre de 2025
Omar Félix, intendente de San Rafael agradeció el compromiso de los agentes municipales y destacó los desafíos para 2026.
El jefe comunal expresó su agradecimiento al esfuerzo y compromiso de los agentes municipales, quienes son “un pilar clave para el trabajo de San Rafael”.
En el mismo sentido destacó que “el 2026 llegará lleno de grandes desafíos para seguir en marcha y haciendo crecer al departamento”.
Hay que destacar que este miércoles 31 habrá asueto administrativo en la comuna. En este marco, miércoles y jueves no habrá operativos de limpieza, mientras que la recolección de residuos se hará hasta el miércoles al mediodía y el jueves no habrá actividad.