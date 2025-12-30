30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Economía municipal

San Rafael proyecta un presupuesto de $95.828 millones con foco en obras públicas

San Rafael garantiza que los recursos se distribuyan correctamente, combinando sostenimiento de gasto corriente e inversión en proyectos estratégicos.

Presupuesto 2026 para San Rafael.

Presupuesto 2026 para San Rafael.

Se trata de una inversión de más de 21.600 millones de pesos que incluye importantes partidas como 4 mil millones para finalizar la obra del gasoducto u otros 9 mil millones para seguir impulsando el Plan de Asfalto en Ciudad y distritos.

Lee además
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estos controles continuarán en distintos puntos de la provincia
Operativo coordinado

Plan contra el abigeato: decomisan más de 80 kilos de carne en mal estado en San Rafael
omar felix destaco el impacto economico de la nueva costanera de canada seca en san rafael
Obras y desarrollo

Omar Félix destacó el impacto económico de la nueva costanera de Cañada Seca en San Rafael

Otra de las obras destacadas son el nudo vial que se construirá en el nuevo corredor de la Avenida El Libertador y Vélez Sarsfield y la apertura de las trazas de Urquiza (de Rawson a El Chañaral) y 9 de Julio (hasta calle Florida). Todos estos trabajos apuntan a mejorar la circulación vial hacia la Ciudad.

En materia de espacios públicos se terminarán las plazas de Atuel Norte y Las Malvinas, mientras que en Ciudad se concluirán los proyectos de Schestakow, Hilario Cuadros, y Kennedy.

También hay una importante inversión en 865 millones en obras de cloacas para barrios del Norte de la Ciudad y también Cuadro Nacional. A ellos hay que sumarles la recuperación del camping municipal de El Nihuil y la finalización del SUM de Jaime Prats, en un convenio firmado meses atrás con el club del distrito.

Dentro del presupuesto también se destinan 1300 millones de pesos para la incorporación de “bienes de capital”, entre ellos nuevos vehículos y equipamiento para optimizar la prestación de los servicios.

Austeridad y equilibrio en el presupuesto

El Presupuesto 2026 se San Rafael tiene como premisa la austeridad y el equilibrio, garantizando no gastar más de los recursos que ingresan a las arcas de la comuna.

La ejecución del presupuesto se realizará en un contexto de control estricto para garantizar la correcta distribución y utilización de los fondos de todos los sanrafaelinos, dando continuidad a obras y servicios municipales.

Un detalle a remarcar es que el presupuesto no solo se limita a sostener el gasto corriente del municipio, sino que tiene propuestas de inversión y planificación para el futuro del departamento.

Temas
Seguí leyendo

Operativo policial de alto impacto en San Rafael: controles de motos, aprehensiones y secuestros

Energías renovables en Mendoza: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar de forma anticipada

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

Conmoción en San Rafael: una beba cayó a una pileta y falleció

Autonomía de San Rafael: Cornejo habló de "circo" y Félix aseguró que mejorará la vida de los vecinos

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Un joven quedó en grave estado en San Rafael tras ser atacado con un arma blanca

LO QUE SE LEE AHORA
Beach Voley en el Polideportivo de General Alvear.
Deporte y recreación

Gran Alvear vibró con el Torneo de Beach Vóley en el Polideportivo

Las Más Leídas

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo  video
Escándalo televisivo

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas
Ambos se conocían

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén