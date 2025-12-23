23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inclusión y recreación

Papá Noel llevó alegría a cientos de chicos en la colonia de verano de General Alvear

En una jornada especial con la visita de Papá Noel, el Municipio destacó la amplia participación infantil y la próxima apertura de nuevos centros recreativos.

Papá Noel en General Alvear.

Papá Noel en General Alvear.

La propuesta reunió a niños y niñas de la ciudad y de los distritos, en una actividad especial en el marco de la temporada estival, generando un momento de encuentro y participación para las familias.

Lee además
Papá Noel recorrerá barrios de San Carlos desde el lunes.
Valle de Uco

Papá Noel recorrerá los distritos de San Carlos en la previa de la Navidad
Navidad en Argentina: estos son los juguetes más buscados por Papá Noel.
Consumo

Navidad en Argentina: estos son los juguetes más buscados por Papá Noel

Al respecto, el director de Deportes, Alberto Gómez, señaló: “fue una jornada muy emotiva. Hoy Papá Noel nos visitó y los niños lo estaban esperando, así que todos muy contentos”. Además, brindó detalles sobre la cantidad de asistentes: “actualmente tenemos alrededor de 800 niños en la colonia de Ciudad y estamos llegando a los 950 sumando Carmensa y Bowen. Con el inicio de los centros recreativos en enero, estimamos que el número podría superar los 1.200 chicos”.

Gómez explicó que los centros recreativos comenzarán a funcionar el 5 de enero y tienen como objetivo acercar propuestas deportivas y recreativas a sectores alejados del casco urbano. “Además de la colonia de Ciudad, Bowen y Carmensa, contamos con centros en Andes, Alvear Oeste, sobre calle 9, y en El Desvío”, detalló.

En relación con el uso del natatorio, el funcionario indicó que continúa siendo muy concurrido durante las tardes. “El horario habitual es de 14 a 20 horas, tanto en Ciudad como en Bowen. Los días 24 y 31 habrá un horario reducido, de 14 a 18, mientras que el 25 y el 1° no funcionará”, precisó.

Finalmente, Gómez destacó el funcionamiento general del Polideportivo: “hay mucha concurrencia por la tarde, todas las actividades están controladas y cuentan con medidas de seguridad, por lo que el Poli es una buena opción para venir y disfrutar”.

Papá Noel en General Alvear

Embed - PAPÁ NOEL BAJARÁ DEL CIELO EN ALVEAR ESTE MARTES

Temas
Seguí leyendo

Papá Noel recorrerá Tupungato antes de Navidad: días, horarios y distritos

La Navidad se vive en plaza Independencia con dos noches de shows y actividades

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos

"Misa Criolla, Navidad Nuestra": Guaymallén ofreció un concierto cargado de identidad

Lavalle informó asueto y cronograma especial de servicios por las fiestas

Navidad y Año Nuevo: cambios en la recolección de residuos en la Municipalidad de Mendoza

Fiestas en Godoy Cruz: asueto administrativo y cronograma especial de servicios

Vandalismo público: una mujer fue encontrada responsable por grafitis y enfrenta millonaria multa

LO QUE SE LEE AHORA
El Municipio sureño implementará una tasa para compensar la baja de recaudación (imagen ilustrativa) video
Sigue el debate en el Sur

Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

Las Más Leídas

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación
Promos bancarias

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 24 de diciembre

El plan del IPV combina ahorro y crédito estatal para construir una vivienda.
casa propia

¿Cuánto es el ahorro previo para el IPV?

La mujer permanece en el hospital Central.
Quedó internada

Horror en Guaymallén: una motociclista fue arrollada por un camión y perdió una pierna

Lionel Messi se movió rápido por su hermana.
mala fortuna

Alarma por Lionel Messi: el accidente que estremeció a todo el mundo