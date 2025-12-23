Papá Noel llevó alegría a cientos de chicos en la colonia de verano de General Alvear

Papá Noel visitó la colonia de verano que se desarrolla en el Polideportivo Municipal y compartió una jornada con cientos de niños que asisten diariamente a las actividades organizadas por el Municipio de General Alvear .

La propuesta reunió a niños y niñas de la ciudad y de los distritos, en una actividad especial en el marco de la temporada estival, generando un momento de encuentro y participación para las familias.

Al respecto, el director de Deportes, Alberto Gómez, señaló: “fue una jornada muy emotiva. Hoy Papá Noel nos visitó y los niños lo estaban esperando, así que todos muy contentos”. Además, brindó detalles sobre la cantidad de asistentes: “actualmente tenemos alrededor de 800 niños en la colonia de Ciudad y estamos llegando a los 950 sumando Carmensa y Bowen. Con el inicio de los centros recreativos en enero, estimamos que el número podría superar los 1.200 chicos”.

Gómez explicó que los centros recreativos comenzarán a funcionar el 5 de enero y tienen como objetivo acercar propuestas deportivas y recreativas a sectores alejados del casco urbano. “Además de la colonia de Ciudad, Bowen y Carmensa, contamos con centros en Andes, Alvear Oeste, sobre calle 9, y en El Desvío”, detalló.

En relación con el uso del natatorio, el funcionario indicó que continúa siendo muy concurrido durante las tardes. “El horario habitual es de 14 a 20 horas, tanto en Ciudad como en Bowen. Los días 24 y 31 habrá un horario reducido, de 14 a 18, mientras que el 25 y el 1° no funcionará”, precisó.

Finalmente, Gómez destacó el funcionamiento general del Polideportivo: “hay mucha concurrencia por la tarde, todas las actividades están controladas y cuentan con medidas de seguridad, por lo que el Poli es una buena opción para venir y disfrutar”.

Papá Noel en General Alvear