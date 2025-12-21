21 de diciembre de 2025
El día más largo del año llega a Argentina y da inicio al verano

Argentina recibirá el solsticio de verano este 21 de diciembre, marcando el día más largo del año y el inicio de la temporada más calurosa. Mirá los detalles.

Por Sitio Andino Sociedad

Este 21 de diciembre, Argentina recibirá el solsticio de verano, que trae consigo el día más largo del año. Este fenómeno astronómico marca el inicio de la temporada más calurosa, perfecta para disfrutar del sol y las actividades al aire libre.

Verano, sol
Todo lo que debés saber sobre el solsticio de verano en Argentina

El solsticio de verano ocurre cuando el eje de la Tierra se inclina de manera que uno de los hemisferios recibe mayor radiación solar que el otro. En diciembre, esta inclinación favorece al hemisferio sur, donde se encuentra Argentina, produciendo días más largos y luminosos.

En el país, el fenómeno se traduce en días extensos, temperaturas elevadas y noches más cortas, lo que influye directamente en la rutina diaria, el turismo y las actividades al aire libre.

Este año, el solsticio de verano se producirá el domingo 21 de diciembre a las 15:03 (hora argentina). Ese instante exacto marca el momento en que el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, generando la mayor duración del día del año y el inicio oficial de la estación más cálida.

