31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
En el 2025

Mendoza registró una fuerte baja en homicidios frente al promedio de los últimos 10 años

Las estadísticas del Ministerio de Seguridad y Justicia reflejan menos homicidios en ocasión de robo respecto de la última década. Los detalles.

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

La provincia de Mendoza cierra el 2025 con un dato alentador para el Ministerio de Seguridad y Justicia. Se trata de la cantidad de homicidios en el territorio, donde se refleja una disminución considerable respecto del promedio de los últimos diez años. Se registraron 59 crímenes, cifra que se encuentra por debajo de los 71 homicidios del año 2024.

Homicidios en ocasión de robo

Uno de los indicadores más relevantes es el de homicidios en ocasión de robo, cuyo promedio histórico se ubica en 12,3 hechos anuales. En lo que va de 2025, se contabilizan solo dos casos, lo que representa una baja de más de diez puntos en relación con la media de la última década. "Tenemos los mejores números de los últimos diez años", afirmó a este medio Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia.

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas
Ambos se conocían

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén
La Policía acudió al lugar y el conductor había escapado. Luego se presentó en sede judicial.
Noche de furia

Le robaron en Guaymallén, persiguió al ladrón, lo atropelló y casi lo mata: quedó detenido por intento de homicidio
homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras
En cuanto a los homicidios totales, el promedio de los últimos diez años es de 85 hechos, mientras que durante 2025 se registran 59, es decir, 26 casos menos que el promedio histórico. La tendencia descendente también se refleja en los denominados ajustes de cuentas, que pasaron de un promedio de 31 casos a 24 en el año en curso, con una reducción de siete puntos.

Uno de los casos más impactantes durante el 2025 fue la muerte de Patricio Aracena. El hombre de 31 años fue hallado asesinado y atado de pies y manos a una silla en su departamento de Guaymallén, en el interior de un complejo ubicado en cercanías al barrio Unimev. El crimen ocurrió el 30 de septiembre.

franco patricio aracena, homicidio, guaymallen
Aquella noche, los vecinos vieron salir de la vivienda a dos sujetos con una bicicleta negra con verde, dejando la puerta del domicilio abierta. La Justicia mendocina resolvió que Tomás Jeremías Gómez (21), acusado por el crimen de Patricio Aracena, continúe detenido y alojado en la cárcel, luego de rechazar un pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. El homicidio ocurrió en Guaymallén y tuvo lugar en el marco de un robo.

Otro caso que conmocionó a Mendoza fue la muerte de Hugo Antonio Olguín, un hombre de 84 años, que fue encontrado sin vida en su vivienda de Villa Nueva, Guaymallén. En un primer momento, todo indicaba que se trataba de una muerte natural. Sin embargo, la causa dio un vuelco cuando su hijo Gustavo Fernando Olguín (55), quedó detenido como principal sospechoso del homicidio.

gustavo fernando olguin, detneido homicidio de su padre
La jueza Natalia Didier dictó la prisión preventiva de Gustavo Fernando Olguín (56), acusado de homicidio agravado por el vínculo por la muerte de su padre en Guaymallén. La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, que también pidió rechazar el beneficio de arresto domiciliario.

En la audiencia, la magistrada confirmó la detención del imputado y negó la domiciliaria, al considerar la gravedad del hecho y para no entorpecer el avance de la investigación.

Por otra parte, el homicidio de César Darío Rodas en Guaymallén sacudió al barrio de Dorrego y a Mendoza. Adriana Valeria Suárez (41) mató, descuartizó y quemó en una parrilla a su ex pareja en el interior de la vivienda.

19 de junio, homicidio en dorrego Guaymallén, policia cientifica Adriana Valeria SUAREZ.jpg
La mujer cumplía prisión domiciliaria al momento del crimen y en el marco de la investigación del caso se detectó, además de su directa participación en el homicidio, que también había violado el régimen de detención.

Por ende, se realizó una audiencia para analizar su situación y una jueza ordenó revocar ese beneficio.

Abusos de armas y homicidios en riña

Otro dato destacado es el de los abusos de armas por parte de fuerzas de seguridad, un fenómeno que presenta una incidencia mínima: solo tres hechos confirmados en los últimos diez años, lo que refuerza el bajo impacto estadístico de este tipo de delitos en la provincia.

María Mercedes Rus
Finalmente, los hechos vinculados a riñas también muestran una caída significativa. El promedio histórico es de 20 casos anuales, mientras que en 2025 se registran 12, lo que implica una reducción de ocho puntos.

