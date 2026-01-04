Tránsito cargado y varias horas de demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El Paso Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.

El flujo de vehículos que buscan cruzar a Chile por el Paso Internacional Los Libertadores este provocó largas filas y tiempos de espera prolongados. La mayor congestión se da de camino al Complejo Los Libertadores , donde quienes viajan desde Argentina deberán colmarse de paciencia.

Según informaron autoridades de Pasos Fronterizos y Alta Montaña, hay alrededor de 3 horas de demoras hacia el Complejo Los Libertadores . Esto se debe a la gran cantidad de patentes argentinas o extranjeras que buscan cruzar al vecino país en el marco de las vacaciones de verano 2026 . Tan solo este sábado cruzaron 9.365 personas en 1.842 vehículos y 67 colectivos.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía . Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra abierto este domingo 4 de enero para todo tipo de vehículos.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

