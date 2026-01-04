Tránsito cargado y varias horas de demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El flujo de vehículos que buscan cruzar a Chile por el Paso Internacional Los Libertadores este provocó largas filas y tiempos de espera prolongados. La mayor congestión se da de camino al Complejo Los Libertadores, donde quienes viajan desde Argentina deberán colmarse de paciencia.
Según informaron autoridades de Pasos Fronterizos y Alta Montaña, hay alrededor de 3 horas de demoras hacia el Complejo Los Libertadores. Esto se debe a la gran cantidad de patentes argentinas o extranjeras que buscan cruzar al vecino país en el marco de las vacaciones de verano 2026. Tan solo este sábado cruzaron 9.365 personas en 1.842 vehículos y 67 colectivos.
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.
Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores
Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.