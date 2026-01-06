Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 6 de enero una jornada calurosa, con poco cambio de la temperatura y una máxima cercana a los 34°C. Hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas, principalmente en el Sur provincial, así como viento Zonda en algunas zonas.
En alta montaña, el día se presentará con poca nubosidad y frío, aunque hacia la tarde podrían registrarse precipitaciones débiles, acompañadas por viento del oeste.
Zonda y tormentas este martes en Mendoza: a qué zonas afectará
Según el informe oficial, la jornada comenzará con viento leve del sur hacia el norte, afectando especialmente la zona Norte, Este y el Gran Mendoza hasta cerca de las 11. Luego, entre las 13 y las 20, se prevé la presencia de viento Zonda leve en Malargüe, el Sur de Malargüe y el Valle de Uspallata.
En el caso de Malargüe, el Zonda podría adquirir una intensidad moderada, con velocidades promedio de 35 km/h. A partir de las 16, ingresará viento sur en la zona Sur, que se extenderá hacia el Norte y el Este alrededor de las 18, con intensidad leve a moderada, manteniéndose hasta las 23.
Desde las 15, se espera el inicio de la convección en la zona Sur y el Valle de Uco, donde no se descarta la caída de granizo. Las tormentas más intensas se registrarían en San Rafael y General Alvear, desplazándose luego hacia el Este, incluso alcanzando San Luis, donde podrían darse tormentas fuertes con granizo. Para el resto de la provincia no se prevén tormentas significativas.
En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 19°C. La máxima promedio se ubicará cerca de los 32°C.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Miércoles 7 de enero: Jornada con nubosidad variable, lluvias y tormentas, y ascenso de la temperatura. Se espera viento leve del norte entre las 11 y las 22, afectando el Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza. Desde la tarde, las tormentas se intensificarán en la zona Sur, con probabilidad de granizo, extendiéndose por la noche al Valle de Uco. En la madrugada del jueves ingresará un frente frío con viento sur, provocando un posterior descenso térmico. Máxima: 33°C | Mínima: 17–21°C (según zona).
Jueves 8 de enero: Jornada mayormente nublada, con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Se prevén precipitaciones en cordillera. Máxima: 26°C | Mínima: 19°C.
Viernes 9 de enero:Parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Parcialmente nublado en cordillera. Máxima: 32°C | Mínima: 17°C.
Sábado 10 de enero: Jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 19°C.
Domingo 11 de enero:Muy caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la tarde/noche. Máxima: 38°C | Mínima: 21°C.