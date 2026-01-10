10 de enero de 2026
Franco Colapinto probará el A526 en un Filming Day a puertas cerradas

Franco Colapinto comenzará su preparación oficial en la Fórmula 1, en un año donde el equipo busca recuperarse tras un flojo 2025.

Franco Colapinto vuelve a las pistas este domingo.

Franco Colapinto vuelve a las pistas este domingo.

La actividad se desarrollará en el Circuito de Barcelona-Catalunya, a puertas cerradas, bajo el formato de Filming Day que establece el reglamento de la FIA, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En este tipo de eventos promocionales, los equipos pueden girar hasta 100 kilómetros con neumáticos especiales de Pirelli y con la ECU oficial, sin que los tiempos tengan valor deportivo ni se revelen datos de rendimiento.

Inicio formal de la pretemporada para Franco Colapinto

Además del Filming Day, Alpine también realizará un breve shakedown, una prueba técnica adicional que no puede superar los 15 kilómetros. En esta instancia, el A526 rodará con una decoración completamente negra, pensada para ocultar detalles aerodinámicos y estéticos, que recién se conocerán en la presentación oficial del monoplaza prevista para el 23 de enero.__IP__

Ese evento marcará el inicio formal de la pretemporada para Colapinto, que luego continuará con los ensayos privados de la Fórmula 1 en Barcelona, del 26 al 30 de enero.

Allí, el piloto argentino buscará afianzarse en el equipo, sumar kilómetros valiosos y empezar a construir un 2026 en el que Alpine apuesta a dar un salto de rendimiento tras una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas.

