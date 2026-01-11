11 de enero de 2026
El escándalo judicial que sacude a Ezequiel Lavezzi: chats, traición y una demanda millonaria

La denuncia supera los $500 millones y expone una relación de máxima confianza que se quebró. Conocé los detalles que salpican a Ezequiel Lavezzi.

Ezequiel Lavezzi enfrenta una demanda millonaria presentada por su ex asistente personal.

Ezequiel Lavezzi enfrenta una demanda millonaria presentada por su ex asistente personal.

Por Sitio Andino Deportes

El ex delantero de la Selección argentina Ezequiel Lavezzi quedó en el centro de un conflicto judicial de alto impacto tras la demanda iniciada por quien fue su asistente personal durante casi 19 años. El reclamo, que supera los 500 millones de pesos, expone chats, manejos financieros y un vínculo de confianza absoluta que terminó en ruptura y tribunales.

Una relación laboral atípica que terminó en denuncia

La causa fue iniciada a fines de 2024 por Martín Dominici, quien acompañó a Lavezzi desde 2005, cuando el futbolista daba sus primeros pasos en San Lorenzo, y lo siguió durante toda su carrera internacional. Según explicó el periodista Luis Bremer, Dominici cumplía funciones que excedían lo administrativo: gestión de mudanzas, control de propiedades, compras de bienes, movimientos de dinero y acompañamiento permanente, sin horarios ni límites formales.

En ese contexto, desde la defensa sostienen que se trató de una relación laboral encubierta, con tareas continuas y de extrema responsabilidad, lo que constituye uno de los ejes centrales del reclamo económico presentado ante la Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HCHTelevDigital/status/2010395450973859969&partner=&hide_thread=false

Chats, dinero y una disputa que escaló para Ezequiel Lavezzi

El conflicto se complejizó al conocerse que Lavezzi había demandado previamente a Dominici por un préstamo de casi 170 mil dólares, que —según consta en el expediente— debía ser devuelto en marzo de 2022 y nunca fue reintegrado. Esa causa previa aparece ahora como un punto de quiebre en la relación.

Durante la exposición mediática del caso, Bremer detalló que el asistente aseguraba tener acceso total a las cuentas del futbolista, con facultades para realizar depósitos, retiros y hasta firmar operaciones de compra. “Tenía el circulante y el poder de decisión”, señalaron en el programa A la tarde, al describir el nivel de confianza existente.

Perfil bajo, familia y silencio ante la causa

Mientras el expediente avanza en su primera instancia, Lavezzi eligió el silencio. Tras atravesar episodios vinculados a su salud, el ex futbolista se mostró enfocado en su vida personal y familiar, con estadías en Punta del Este y apariciones esporádicas en redes sociales.

Consultado recientemente sobre su presente, fue cauto y evitó referencias al conflicto judicial. “No hablo de eso”, respondió al ser consultado por otras causas legales abiertas, manteniendo una postura de perfil bajo frente a un escándalo que, por su magnitud económica y humana, promete seguir dando que hablar.

