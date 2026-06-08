8 de junio de 2026
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Daniel Passarella

Andino Mundialista, capítulo 8: Passarella, el único argentino con dos Copas del Mundo

Capitán en 1978 y parte del plantel en 1986, mantiene un récord histórico que aún nadie pudo igualar. Mirá el nuevo episodio del ciclo mundialista de Andino Streaming.

Andino Mundialista, capítulo 8: Passarella, el único argentino con dos Copas del Mundo.

Andino Mundialista, capítulo 8: Passarella, el único argentino con dos Copas del Mundo.

 Por Luis Calizaya

Cuando se habla de campeones del mundo aparecen nombres inevitables como Lionel Messi, Diego Maradona o Mario Alberto Kempes. Sin embargo, hay un dato que todavía distingue a un solo futbolista en la historia argentina: Daniel Passarella sigue siendo el único bicampeón del mundo con la Selección.

En la Copa del Mundo Argentina 1978, fue el capitán del equipo que logró la primera estrella, bajo la conducción de César Luis Menotti. Dueño de un fuerte carácter y una personalidad marcada, se consolidó como uno de los grandes líderes de aquel plantel campeón.

Embed - Passarella: el único argentino con dos Copas del Mundo

Daniel Passarella, un defensor con alma de goleador

Passarella rompía con el molde del defensor tradicional. No solo marcaba y ordenaba: también convertía goles con una frecuencia poco habitual para su puesto.

Durante años fue considerado el defensor más goleador de la historia del fútbol, gracias a una combinación de virtudes que lo hacían completo:

  • Gran juego aéreo.
  • Potencia en la pegada.
  • Capacidad de liderazgo.
  • Personalidad dentro de la cancha.

Por algo su apodo quedó en la historia: “El Gran Capitán”.

Argentina 1978, campeón del mundo, Daniel Passarella
Daniel Passarella, el &uacute;nico bicampe&oacute;n del mundo con Argentina.

Daniel Passarella, el único bicampeón del mundo con Argentina.

México 1986: otra estrella, otro contexto

Ocho años después volvió a integrar un plantel mundialista en la Copa del Mundo México 1986, donde compartió equipo con Diego Armando Maradona.

Su participación fue diferente. Problemas físicos y una enfermedad lo marginaron de todos los partidos, en medio de una relación compleja con el capitán de aquel equipo.

Aun así, formó parte del plantel que terminó consagrándose campeón, sumando así su segunda Copa del Mundo.

Diego Maradona Daniel Passarella, México 1986
Diego Maradona y Daniel Passarella, una relaci&oacute;n compleja en M&eacute;xico 1986.

Diego Maradona y Daniel Passarella, una relación compleja en México 1986.

Daniel Passarella y un récord que sigue abierto

Ese logro lo ubica en un lugar único: Passarella es, hasta hoy, el único futbolista argentino con dos títulos mundiales.

Ni Kempes, ni Maradona, ni otras grandes figuras pudieron repetirlo. Solo los campeones de Qatar 2022 tienen la posibilidad de alcanzarlo en el Mundial 2026.

Con el paso del tiempo, su figura quedó asociada a una etapa clave del fútbol argentino: liderazgo, carácter y el inicio de una identidad ganadora en los Mundiales.

El fútbol argentino tuvo enormes ídolos… pero solamente uno puede decir que fue campeón del mundo dos veces con la Selección.

Andino Mundialista, Tomás Almuna, episodio 8 (02)
Andino Mundialista y un nuevo cap&iacute;tulo sobre el "Gran Capit&aacute;n".

Andino Mundialista y un nuevo capítulo sobre el "Gran Capitán".

No te pierdas los próximos capítulos de Andino Mundialista

La pasión por el Mundial también empieza a jugarse fuera de la cancha, y en ese camino BORHA Casacas se suma a “Andino Mundialista”, la propuesta especial de Sitio Andino y Andino Streaming rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con una identidad vinculada a las camisetas históricas, los colores del fútbol y la nostalgia de los grandes momentos mundialistas, la marca será parte de este ciclo que recorre historias, ídolos y recuerdos que marcaron a generaciones de argentinos.

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 está en su punto final, entre nostalgia, renovación y nuevas ilusiones. Y en ese camino, Andino Mundialista propone seguir reviviendo —y también repensando— las páginas que marcaron al fútbol argentino. No te pierdas los próximos episodios. Esto todavía tiene mucho por contar.

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