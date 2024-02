Buenas noticias para el Pocho Lavezzi: será padre por segunda vez

"Primero, le informaron a la familia de ella , que decidió contarle solamente a su madre porque había una cuestión de hermetismo y no quería que lo sepa nadie más. La madre se muda a Buenos Aires y le empieza a comunicar a todo el resto de las personas por videollamada", detalló Ochoa sobre cómo la pareja compartió la noticia con sus seres queridos.

En medio de la polémica, el periodista Matías Vázquez reveló algunas declaraciones del exfutbolista sobre su situación: "Los medios son una mierda. Dijeron que me había apuñalado en Punta del Este y después lo de la sobredosis". La Policía de Maldonado confirmó una fractura de omóplato, pero Vázquez añadió otra cita de Lavezzi: "Igual, venía zarpado. No quedó otra que venir a internarme. Intenté limpiarme solo en la casa de Pilar y no pude. Cuesta, pero le tengo que meter ganas, reorientar mi vida, mis hábitos y todo esto hacerlo por mi hijo".

Nuevos comienzos y alegría familiar

La noticia del embarazo llega como un rayo de luz en la vida de Lavezzi y Tauro. "Están embarazados de cuatro meses, el sexo todavía no se sabe. Esta información se lo contaron ellos a su entorno hace una semana y media", agregó Ochoa. El Pocho ya es padre de Tomás, fruto de una relación anterior.

La pareja eligió celebrar la buena nueva en Córdoba, donde vive la madre de Tauro. Este nuevo capítulo en la vida del exfutbolista refleja un renacer y la posibilidad de enfocarse en lo positivo, dejando atrás las adversidades./Infobae.