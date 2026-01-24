Lejos del Monumental, River inició el Apertura con una victoria ante Barracas

River Plate visitó y venció 1-0 a Barracas Central en la primera fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, por la Zona B. Aunque no se lució, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo superó al Guapo con un gol de Gonzalo Montiel, y pudo haber ampliado el resultado de no ser por un penal no cobrado durante el primer tiempo.

Cómo llegan River y Barracas, previo al encuentro El conjunto de Núñez viene de un 2025 marcado por malos resultados futbolísticos, aunque en este mercado de pases logró reforzarse con nombres de peso como Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta y Fausto Vera, entre otros.

De cara a su participación en la Copa Sudamericana y a un año exigente en la Liga Profesional, el equipo de Gallardo disputó dos amistosos internacionales como preparación, ante Millonarios y Peñarol, en Uruguay. En el primero se impuso por la mínima con gol de Montiel, mientras que frente al Carbonero igualó sin goles.

Del otro lado, el conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa buscará dar un paso más respecto a la temporada pasada, tras finalizar entre los diez primeros de la Tabla Anual y clasificar por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana, certamen que disputará durante 2026.

El próximo compromiso del Millonario Una vez finalizado el encuentro ante Barracas, el club de Núñez recibirá a Gimnasia La Plata en el estadio Monumental el próximo miércoles 28 de enero, desde las 20. Luego, por la fecha 3, será visitante ante Rosario Central, en un partido programado para el 1 de febrero.