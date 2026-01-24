24 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Orgullo

Voces que hacen historia: dos locutores de CTC fueron reconocidos por su trayectoria en la Vendimia

Por su extensa trayectoria poniendo la voz en fiestas departamentales y nacionales, Pedro Gerardi y Omar Abraham recibieron un merecido reconocimiento en el marco de los 90 años de la Vendimia.

Por Luis Calizaya

Como cada año, la Fiesta de la Vendimia es el momento que llena de color a la provincia de Mendoza y pone en valor el esfuerzo de quienes hacen posible tanto la cosecha de la uva como los festejos. Sin embargo, parte fundamental de esa tradición la sostienen los comunicadores que le dan voz a cada acto vendimial, como Pedro Gerardi y Omar Abraham, periodistas de CTC, quienes recibieron un merecido reconocimiento por sus años de trabajo durante el acto vendimial en San Rafael.

Dos voces que hacen historia en la Vendimia: los recuerdos de Abraham y Gerardi

Entre risas y recuerdos cargados de emoción, Medios Andinos recogió las primeras palabras de los históricos locutores del sur, quienes expresaron su orgullo minutos antes de dar vida al acto en San Rafael. En ese contexto, recordaron cómo fue su d ebut en las celebraciones vendimiales. “Yo hice mi primera vendimia departamental en 1988 ”, contó Pedro Gerardi, quien ya suma 51 años de trayectoria.

También tomó la palabra Omar Abraham, quien recordó sus 12 años de experiencia en San Rafael y seis a nivel nacional, sin ocultar la emoción de ser parte de los 90 años de la Vendimia. “Para mí fue una sorpresa. Estaba de vacaciones y tuve que volver cuatro días antes para llegar a tiempo, pero no podía decir que no ”, expresó.

Más allá de las cábalas y de ese nerviosismo inevitable, Omar y Pedro coincidieron en el mismo sentido del trabajo: la enorme responsabilidad de conducir los ánimos de una de las fiestas más esperadas y emblemáticas de Mendoza.

Mirá la entrevista completa:

