Con tecnología de vanguardia, el Notti realiza cirugías de columna más seguras y breves.

El Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti ha marcado un precedente histórico al convertirse en el primer efector público de Latinoamérica en incorporar la Mesa de Jackson , utilizada en los centros de salud de primer nivel del Reino Unido y Estados Unidos.

El equipamiento permite abordar cirugías de columna con niveles de precisión y seguridad inéditos para el sistema público de salud de la provincia de Mendoza.

Alejandro Morales Ciancio , médico cirujano especialista en columna, explicó a Sitio Andino que esta adquisición no es simplemente una camilla, sino un sistema quirúrgico avanzado diseñado para pacientes con escoliosis .

"Es una mesa modular con accesorios que permiten proteger todas las zonas del paciente , incluida la cabeza, y nos brinda la posibilidad de usar el equipo de rayos en todas las direcciones y sentidos", detalló el especialista.

mesa de jackson notti 2 El Hospital Humberto Notti se convirtió en el primer efector público de Latinoamérica en incorporar la Mesa de Jackson.

Hospital Notti, a la vanguardia: versatilidad y seguridad quirúrgica

De acuerdo con lo referido por el especialista, una de las mayores ventajas de la Mesa de Jackson es su capacidad de adaptación.

"El equipo permite intervenir a pacientes con una amplia brecha etaria y física, desde niños de 2 años hasta adolescentes de 17, sin importar el peso o la complejidad de la deformidad", detalló.

El diseño del equipo permite que el paciente con escoliosis sea posicionado de forma plana o con rodillas flexionadas según la necesidad de la técnica, garantizando siempre la máxima protección. Según Morales Ciancio, los beneficios directos para los pacientes son:

Mayor seguridad y efectividad en las maniobras correctivas.

Reducción del tiempo operatorio , lo que disminuye el estrés quirúrgico.

Postoperatorios más breves, permitiendo que el niño regrese antes a su hogar.

mesa de jackson 3 La Mesa de Jackson cuenta con varios beneficios, entre ellos, mayor seguridad y efectividad en las maniobras correctivas.

Un avance liderado por el recurso humano

Desde el pasado 2 de enero, cuando comenzó a utilizarse el equipo en las instalaciones del Notti, ya se han realizado 11 cirugías a pacientes que estaban en lista de espera para corregir sus problemas de columna.

Frente a esta incorporación, Morales Ciancio destacó la gestión de la directora del hospital, Laura Piovano, quien impulsó la compra de este equipo para elevar el estándar del nosocomio.

Asimismo, subrayó que el éxito de esta tecnología depende directamente del equipo de profesionales del Notti. "La tecnología sola no sirve; solo se puede aplicar cuando tenés todo un hospital con el recurso humano capacitado que entiende y valora estos beneficios", afirmó.

mesa de jackson notti Equipo responsable del área del Hospital Humberto Notti.

Con esta incorporación, el Hospital Notti se posiciona en la cúspide de la ortopedia pediátrica continental, demostrando que la salud pública puede ofrecer los mismos estándares de calidad que los centros médicos más avanzados del mundo.