La Fiesta de la Vendimia de San Rafael vive una puesta histórica con Hernán Piquín

San Rafael respira clima de Vendimia. Hoy, el emblemático Teatro Griego Chacho Santa Cruz se convertirá en el epicentro de la cultura mendocina con el desarrollo de “Tierra de Sueños”, la Fiesta de la Vendimia 2026. El evento promete una puesta en escena imponente centrada en la identidad local y el esfuerzo de su gente.
Fiesta de la Vendimia de San Rafael: identidad y despliegue artístico
Esta edición contará con un atractivo adicional de renombre internacional: la participación de Hernán Piquín. El reconocido bailarín no solo formará parte de uno de los cuadros principales de baile durante el acto central, sino que también ha desempeñado un rol fundamental detrás de escena como coreógrafo de la fiesta, aportando su técnica y experiencia al cuerpo de baile local.
El momento de mayor emoción llegará tras el espectáculo artístico, cuando se realice la elección y coronación de la nueva representante Departamental, quien recibirá los atributos de manos de la soberana saliente, Sofía Zingaretti.
Las candidatas son:
El calendario vendimial continuará el domingo 25 de enero con la repetición de “Tierra de Sueños”. Aquellos que no pudieron asistir el sábado, o deseen revivir la experiencia, tendrán una nueva oportunidad de disfrutar del despliegue artístico. Como broche de oro de la segunda noche, el grupo salteño Los Nocheros subirá al escenario para brindar un show que promete repasar sus grandes éxitos folclóricos.
Innovación: el Sunset de Vendimia
Como gran novedad para este año, la Municipalidad de San Rafael ha incorporado una tercera jornada de festejos.
El lunes 26 de enero se realizará un “Sunset de Vendimia” en el mismo Anfiteatro Chacho Santa Cruz, una propuesta moderna que busca atraer a un público joven y a turistas con un formato descontracturado para cerrar el ciclo festivo.