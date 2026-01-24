La Fiesta de la Vendimia de San Rafael vive una puesta histórica con Hernán Piquín

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete una puesta histórica con Hernán Piquín.

San Rafael respira clima de Vendimia. Hoy, el emblemático Teatro Griego Chacho Santa Cruz se convertirá en el epicentro de la cultura mendocina con el desarrollo de “Tierra de Sueños” , la Fiesta de la Vendimia 2026. El evento promete una puesta en escena imponente centrada en la identidad local y el esfuerzo de su gente.

La cita principal es este sábado 24 de enero . El inicio del Acto Central está previsto para las 22,30 . Bajo el título “Tierra de Sueños”, la obra propone un viaje narrativo sobre el origen de San Rafael : la transformación del desierto en paraíso mediante el trabajo colectivo y la gestión del agua.

Esta edición contará con un atractivo adicional de renombre internacional: la participación de Hernán Piquín . El reconocido bailarín no solo formará parte de uno de los cuadros principales de baile durante el acto central, sino que también ha desempeñado un rol fundamental detrás de escena como coreógrafo de la fiesta , aportando su técnica y experiencia al cuerpo de baile local.

El momento de mayor emoción llegará tras el espectáculo artístico, cuando se realice la elección y coronación de la nueva representante Departamental , quien recibirá los atributos de manos de la soberana saliente, Sofía Zingaretti .

Las candidatas son:

reinas san rafael 2026 PUNTA-DEL-AGUA, sasha suayi mohamed

reinas san rafael 2026, el sosneado, valentina herrero

reinas san rafael 2026, juliana martina barraza ponce, CUADRO-NACIONAL

reinas san rafael 2026, martina maria lujan rios, GOUDGE

reinas san rafael 2026, lucia guadalupe riera, CAÑADA-SECA

reinas san rafael 2026, IVANA AGUSTINA GONZALEZ, LAS-MALVINAS

reinas san rafael 2026, luciana araceli carrasco contreras, MONTE-COMAN

reinas san rafael 2026, candela orozco martinez, VILLA-ATUEL

reinas san rafael 2026, julieta ailen fernandez, RAMA-CAIDA

reinas san rafael 2026, melina jimena gomez ochoa, LA-LLAVE

reinas san rafael 2026, lourdes valentina fenoy guizzardi, REAL-DEL-PADRE

reinas san rafael 2026, sharon nerea golbano, JAIME-PRATS

reinas san rafael 2026, sofia abigail gorri, CUADRO-BENEGAS

reinas san rafael 2026, azul micaela antolinez, EL-NIHUIL

reinas san rafael 2026, juieta abigail romero, LAS-PAREDES

reinas san rafael 2026, briseida marina apiolazza, EL-CERRITO

reinas san rafael 2026, ariadna agustina martinez, CIUDAD

reinas san rafael 2026, milagros maria itati monardi, VILLA-25-DE-MAYO

El calendario vendimial continuará el domingo 25 de enero con la repetición de “Tierra de Sueños”. Aquellos que no pudieron asistir el sábado, o deseen revivir la experiencia, tendrán una nueva oportunidad de disfrutar del despliegue artístico. Como broche de oro de la segunda noche, el grupo salteño Los Nocheros subirá al escenario para brindar un show que promete repasar sus grandes éxitos folclóricos.

Innovación: el Sunset de Vendimia

Como gran novedad para este año, la Municipalidad de San Rafael ha incorporado una tercera jornada de festejos.

El lunes 26 de enero se realizará un “Sunset de Vendimia” en el mismo Anfiteatro Chacho Santa Cruz, una propuesta moderna que busca atraer a un público joven y a turistas con un formato descontracturado para cerrar el ciclo festivo.