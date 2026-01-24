24 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Celebración

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael vive una puesta histórica con Hernán Piquín

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael contará con la participación especial del prestigioso bailarín, además, tendrá un cierre de lujo con Los Nocheros.

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete una puesta histórica con Hernán Piquín.

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete una puesta histórica con Hernán Piquín.

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael
 Por Natalia Mantineo

San Rafael respira clima de Vendimia. Hoy, el emblemático Teatro Griego Chacho Santa Cruz se convertirá en el epicentro de la cultura mendocina con el desarrollo de “Tierra de Sueños”, la Fiesta de la Vendimia 2026. El evento promete una puesta en escena imponente centrada en la identidad local y el esfuerzo de su gente.

Esencia, fiesta de la Vendimia de San Rafael (01).jpeg
La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete un despliegue imponente.

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete un despliegue imponente.

Fiesta de la Vendimia de San Rafael: identidad y despliegue artístico

La cita principal es este sábado 24 de enero. El inicio del Acto Central está previsto para las 22,30. Bajo el título “Tierra de Sueños”, la obra propone un viaje narrativo sobre el origen de San Rafael: la transformación del desierto en paraíso mediante el trabajo colectivo y la gestión del agua.

Lee además
Tupungato palpita su Fiesta de la Vendimia.
Arte y tradición

Entre danza, teatro y música, Tupungato palpita su Fiesta de la Vendimia
Reconocimiento a los músicos de la Fiesta de la Vendimia.
Identidad mendocina

A 90 años de la Fiesta de la Vendimia, reconocieron a los músicos que marcaron su historia

Esta edición contará con un atractivo adicional de renombre internacional: la participación de Hernán Piquín. El reconocido bailarín no solo formará parte de uno de los cuadros principales de baile durante el acto central, sino que también ha desempeñado un rol fundamental detrás de escena como coreógrafo de la fiesta, aportando su técnica y experiencia al cuerpo de baile local.

Embed

El momento de mayor emoción llegará tras el espectáculo artístico, cuando se realice la elección y coronación de la nueva representante Departamental, quien recibirá los atributos de manos de la soberana saliente, Sofía Zingaretti.

Las candidatas son:

reinas san rafael 2026 PUNTA-DEL-AGUA, sasha suayi mohamed
reinas san rafael 2026, el sosneado, valentina herrero
reinas san rafael 2026, juliana martina barraza ponce, CUADRO-NACIONAL
reinas san rafael 2026, martina maria lujan rios, GOUDGE
reinas san rafael 2026, lucia guadalupe riera, CAÑADA-SECA
reinas san rafael 2026, IVANA AGUSTINA GONZALEZ, LAS-MALVINAS
reinas san rafael 2026, luciana araceli carrasco contreras, MONTE-COMAN
reinas san rafael 2026, candela orozco martinez, VILLA-ATUEL
reinas san rafael 2026, julieta ailen fernandez, RAMA-CAIDA
reinas san rafael 2026, melina jimena gomez ochoa, LA-LLAVE
reinas san rafael 2026, lourdes valentina fenoy guizzardi, REAL-DEL-PADRE
reinas san rafael 2026, sharon nerea golbano, JAIME-PRATS
reinas san rafael 2026, sofia abigail gorri, CUADRO-BENEGAS
reinas san rafael 2026, azul micaela antolinez, EL-NIHUIL
reinas san rafael 2026, juieta abigail romero, LAS-PAREDES
reinas san rafael 2026, briseida marina apiolazza, EL-CERRITO
reinas san rafael 2026, ariadna agustina martinez, CIUDAD
reinas san rafael 2026, milagros maria itati monardi, VILLA-25-DE-MAYO

El calendario vendimial continuará el domingo 25 de enero con la repetición de “Tierra de Sueños”. Aquellos que no pudieron asistir el sábado, o deseen revivir la experiencia, tendrán una nueva oportunidad de disfrutar del despliegue artístico. Como broche de oro de la segunda noche, el grupo salteño Los Nocheros subirá al escenario para brindar un show que promete repasar sus grandes éxitos folclóricos.

Embed

Innovación: el Sunset de Vendimia

Como gran novedad para este año, la Municipalidad de San Rafael ha incorporado una tercera jornada de festejos.

El lunes 26 de enero se realizará un “Sunset de Vendimia” en el mismo Anfiteatro Chacho Santa Cruz, una propuesta moderna que busca atraer a un público joven y a turistas con un formato descontracturado para cerrar el ciclo festivo.

Temas
Seguí leyendo

Virginia Gómez Coronel, la reina que sanó sus heridas para brillar en Vendimia

"Tierra de Sueños", la Vendimia de San Rafael, lista para emocionar

El Teatro Independencia homenajeará a músicos de la Fiesta de la Vendimia

Fiesta de la Vendimia en General Alvear: un espectáculo que une río, tierra y comunidad

San Rafael revive la tradición con la Pisada de la Uva

Vendimia 2026: cuánto salen las entradas y cuándo se podrán adquirir

Fiesta de la Vendimia: comenzó la confección del vestuario para una edición histórica

Valentina Rosalez, la reina que volvió a soñar con San Martín en la piel

LO QUE SE LEE AHORA
Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata
Circular con precaución

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Las Más Leídas

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza
El clima

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo
Violencia en Perdriel

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero de 2026.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas.
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

El desgarrador relato de un productor mendocino tras el granizo: Una vendimia que no ocurre
Desolación

El desgarrador relato de un productor mendocino tras el granizo: "Una vendimia que no ocurre"