San Romeleo y San Jorge y la expectativa histórica por la minería sustentable en Mendoza

Consenso para la minería en Mendoza

Por Claudio Altamirano







La minería sustentable se posiciona como un motor clave para el desarrollo económico de Mendoza, aportando empleo, diversificación productiva y nuevas oportunidades para las comunidades. En este contexto, el proyecto Cobre San Romeleo en el departamento de Malargüe avanza con amplio respaldo, consolidando el crecimiento del sector bajo estrictos estándares ambientales y un marco legal vigente.

Embed - MALARGUE: AUDIENCIA PUBLICA SAN ROMELEO La licencia social para la minería en la comunidad malargüina La provincia de Mendoza continúa dando pasos firmes hacia el desarrollo de una minería sustentable que combine crecimiento económico, cuidado ambiental y generación de oportunidades. En este marco, Fabián Muñoz, vicepresidente de la Específica de Minería de la Cámara de Comercio de Malargüe, participó este sábado de la Audiencia Pública por el proyecto Cobre San Romeleo, ubicado a 160 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Allí reafirmó el respaldo institucional y sectorial a una iniciativa que, según destacó, “es un proyecto viable” y plenamente ajustado a la legislación vigente.

Muñoz señaló que San Romeleo representa una alternativa concreta para fortalecer la matriz productiva provincial, ya que permitirá abastecer a sectores estratégicos como la agricultura mediante la provisión de insumos esenciales elaborados a partir del óxido de cobre. En este sentido, subrayó la importancia de apostar por proyectos responsables que generen valor agregado y contribuyan al desarrollo local.

Consenso hacia la minería y desarrollo del nuevo milenio El dirigente de la Cámara de Comercio de Malargüe, también destacó las manifestaciones de apoyo registradas en distintos puntos de la provincia, como las expresadas por vecinos de Uspallata en el norte mendocino, lo que interpreta como una señal de que la actividad minera está logrando un consenso social cada vez más amplio. Hay una comprensión creciente de que la minería moderna opera con altos estándares, control estatal y tecnología de primer nivel, afirmó.

El apoyo de Malargüe al proyecto San Jorge Fabián Muñoz se refirió además al debate que tiene lugar en la Legislatura de Mendoza, donde la Cámara de Senadores analiza la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del Proyecto San Jorge Cobre. Consideró que el proceso actual “es inédito y genera mucha expectativa”, y expresó el deseo de que la DIA sea aprobada. “Cada vez hay más confianza" en la comunidad mendocina respecto a los controles ambientales, el profesionalismo del recurso humano y la tecnología aplicada, que garantizan una minería responsable, concluyó. Con estos avances, la minería sustentable continúa consolidándose como un pilar para el desarrollo económico y social de Mendoza.