Javier Milei viaja a Córdoba como parte del "Tour de la Gratitud" para fidelizar a sus votantes

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezarán este viernes, desde las 18, en Córdoba , una nueva jornada del "Tour de la Gratitud", para volver a encontrarse con sus votantes tras las elecciones legislativas.

Tras su viaje a Oslo, Noruega, donde participó de la entrega del Premio Nobel de la Paz, y presentar en el Congreso la reforma laboral , el mandatario realizará una caminata junto a la militancia por uno de los barrios más populares de la capital cordobesa pensando en la reelección en 2027, junto a la titular de La Libertad Avanza (LLA).

El “Tour de la gratitud” de LLA ya había comenzado semanas atrás cuando Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , estuvieron en Corrientes . Esta será la primera vez que el Presidente se sume a estas actividades de agradecimiento a los votantes que le dieron la victoria en las elecciones de octubre pasado, donde el oficialismo consiguió nivelar fuerzas en Congreso.

El objetivo es desplegar un estrategia de fidelización de los votantes violetas y recuperar el “cara a cara” camino a la misión por ser reelecto como presidente.

Javier Milei visita Córdoba

Se prevé que este viernes por la tarde el mandatario encabece el encuentro junto a militantes en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Además de su hermana y Menem, estarán presentes Gabriel Bornoroni, jefe del bloque en Diputados y principal referente del sector en la provincia, además del recientemente asumido Gonzalo Roca.

Javier Milei, caravana Santiago del Estero 18-10-25 Javier Milei estuvo en varias provincias antes de las elecciones. Foto: Prensa La Libertad Avanza

Córdoba es una de las provincias claves del triunfo libertario. La Libertad Avanza obtuvo el 42,35% de los votos detrás de la figura de Roca, lo que le permitió sumar cinco bancas en la Cámara de Diputados. Detrás de la estrategia desplegada por Karina Milei, lograron imponerse por sobre el espacio del exgobernador Juan Schiarretti, Provincias Unidas, que sacó el 28,32%.

La administración libertaria busca consolidar una agenda con fuerte impronta federal, una estrategia que se profundizará en 2026. A comienzos de noviembre, ya ingresando en la segunda mitad de su mandato, el Presidente realizó una visita relámpago a Corrientes para participar de la apertura del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad.

Con el escenario interno más ordenado tras resolver la dispersión de interlocutores en el Gabinete, una demanda que venían planteando varios gobernadores, Milei apunta ahora a reforzar su presencia junto a la militancia en las provincias. En ese sentido, también se evalúan próximas visitas a Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, aunque por ahora sin fecha definida. Fuente: NA/ Infobae.