12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Acto partidario

Javier Milei viaja a Córdoba como parte del "Tour de la Gratitud" para fidelizar a sus votantes

El presidente Javier Milei, junto a su hermana, encabezará una caminata por la ciudad cordobesa para encontrarse con militantes.

Javier Milei La Libertad Avanza Córdoba
X @LLibertadAvanza
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezarán este viernes, desde las 18, en Córdoba, una nueva jornada del "Tour de la Gratitud", para volver a encontrarse con sus votantes tras las elecciones legislativas.

Tras su viaje a Oslo, Noruega, donde participó de la entrega del Premio Nobel de la Paz, y presentar en el Congreso la reforma laboral, el mandatario realizará una caminata junto a la militancia por uno de los barrios más populares de la capital cordobesa pensando en la reelección en 2027, junto a la titular de La Libertad Avanza (LLA).

Lee además
Punto por punto: qué dice el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional.
Enviado al Congreso

Punto por punto: qué dice el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional
Javier Milei regresó de Noruega y firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso.
Volvió de Noruega

Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El “Tour de la gratitud” de LLA ya había comenzado semanas atrás cuando Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en Corrientes. Esta será la primera vez que el Presidente se sume a estas actividades de agradecimiento a los votantes que le dieron la victoria en las elecciones de octubre pasado, donde el oficialismo consiguió nivelar fuerzas en Congreso.

El objetivo es desplegar un estrategia de fidelización de los votantes violetas y recuperar el “cara a cara” camino a la misión por ser reelecto como presidente.

Javier Milei visita Córdoba

Se prevé que este viernes por la tarde el mandatario encabece el encuentro junto a militantes en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Además de su hermana y Menem, estarán presentes Gabriel Bornoroni, jefe del bloque en Diputados y principal referente del sector en la provincia, además del recientemente asumido Gonzalo Roca.

Javier Milei, caravana Santiago del Estero 18-10-25
Javier Milei estuvo en varias provincias antes de las elecciones.

Javier Milei estuvo en varias provincias antes de las elecciones.

Córdoba es una de las provincias claves del triunfo libertario. La Libertad Avanza obtuvo el 42,35% de los votos detrás de la figura de Roca, lo que le permitió sumar cinco bancas en la Cámara de Diputados. Detrás de la estrategia desplegada por Karina Milei, lograron imponerse por sobre el espacio del exgobernador Juan Schiarretti, Provincias Unidas, que sacó el 28,32%.

La administración libertaria busca consolidar una agenda con fuerte impronta federal, una estrategia que se profundizará en 2026. A comienzos de noviembre, ya ingresando en la segunda mitad de su mandato, el Presidente realizó una visita relámpago a Corrientes para participar de la apertura del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad.

Con el escenario interno más ordenado tras resolver la dispersión de interlocutores en el Gabinete, una demanda que venían planteando varios gobernadores, Milei apunta ahora a reforzar su presencia junto a la militancia en las provincias. En ese sentido, también se evalúan próximas visitas a Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, aunque por ahora sin fecha definida. Fuente: NA/ Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Las claves del regreso argentino a la emisión de deuda en dólares

Qué dijeron los libertarios mendocinos por los dos años de gobierno de Javier Milei

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia: qué dijo

María Corina Machado no irá a recibir el Nobel de la Paz, pero sí estará Javier Milei

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con eje en el Presupuesto y la reforma laboral

El balance de la gestión de Javier Milei, a dos años de su llegada a la Casa Rosada

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral

Javier Milei: ¿Presenta hoy la Reforma Laboral?

LO QUE SE LEE AHORA
Elección clave en la UCR: el partido renueva autoridades y define su vínculo con Milei.
ELECCIÓN CLAVE

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Las Más Leídas

Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Las economías regionales siguen siendo un sector que no logra sacar la cabeza
Semáforo productivo

Economías regionales: recuperación desigual mientras crecen las tensiones estructurales según Coninagro

Por Marcelo López Álvarez
Elección clave en la UCR: el partido renueva autoridades y define su vínculo con Milei.
ELECCIÓN CLAVE

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Por Cecilia Zabala
Nació un pichón de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato.
conservación

La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos del nuevo pichón

Por Sitio Andino Sociedad