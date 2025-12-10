Qué dijeron los libertarios mendocinos por los dos años de gobierno de Javier Milei

Mensajes para el Jefe de Estado en Mendoza, por sus dos años en Casa Rosada.

Este miércoles se cumplen dos años de la llegada de Javier Milei a la Presidencia. La dirigencia libertaria de Mendoza aprovechó la ocasión para dejar mensajes en los que se destaca el rumbo político y las reformas económicas implementadas en esta primera mitad de mandato .

El diputado nacional Facundo Correa Llano , presidente de LLA en Mendoza y el principal armador de Karina Milei en la provincia, sostuvo que los avances de estos dos años muestran que “la Argentina puede retomar un camino de estabilidad y crecimiento cuando hay decisión política y objetivos claros” .

El dirigente remarcó que, bajo el liderazgo del Presidente, el país “recuperó el orden en las cuentas públicas, redujo la incertidumbre y empezó a reconstruir las condiciones para el desarrollo” . También señaló que el proceso no fue inmediato, sino que “la elección de 2023 abrió la puerta a un cambio profundo y responsable, elegido por la mayoría” .

Correa Llano afirmó que “el rumbo empieza a consolidarse” , y aunque reconoció que “queda mucho por delante” , aseguró que “los cimientos están puestos” y que “el futuro se vuelve nuevamente posible” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcorreallano/status/1998862971393781828&partner=&hide_thread=false Los avances alcanzados en estos dos años de gestión muestran que la Argentina puede retomar un camino de estabilidad y crecimiento cuando hay decisión política y objetivos claros. Bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, el país recuperó el orden en las cuentas públicas,… https://t.co/gg3OtmKngN — Facundo Correa llano (@fcorreallano) December 10, 2025

Por su parte, el recién asumido diputado nacional Luis Petri, enfocó su mensaje en las acciones adoptadas en ese periodo en el Ministerio de Defensa, el cual tuvo a su cargo hasta este miércoles, cuando se formalizó su reemplazo en manos de Carlos Presti. El sanmartiniano publicó un video institucional con los principales hitos de su gestión y un mensaje celebrando los dos años del gobierno de Milei.

“Hace dos años empezaba una etapa de recuperación de la libertad para la Argentina y de reivindicación de las Fuerzas Armadas. Bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei. Argentina está volviendo a ser grande”, escribió.

Entre los aspectos centrales al frente de Defensa, la pieza audiovisual menciona:

Operación Roca en la frontera.

Fortalecimiento del control marítimo .

Recuperación de la soberanía aérea .

Acciones humanitarias en catástrofes y emergencias.

“Orgulloso de nuestras fuerzas, las fuerzas de la libertad, las Fuerzas Armadas de la patria, las fuerzas de todos los argentinos”, cierra el mensaje, con la voz en off de Petri.

Embed Hace 2 años, el 10/12/2023 empezaba una etapa de recuperación de la libertad para la Argentina y de reivindicación de las Fuerzas Armadas.



Bajo el liderazgo del Presidente @JMilei Argentina está volviendo a ser grande. ¡VLLC! pic.twitter.com/R7DWaH4x0l — Luis Petri (@luispetri) December 10, 2025

El también diputado nacional Álvaro Martínez, quien renovó mandato, publicó un video con titulares de prensa y fragmentos de sus intervenciones legislativas, acompañado por un mensaje celebrando la gestión:

“Dos años de la revolución más grande de nuestra historia” .

“Dos años de decisiones que nadie se animó a tomar” .

“Dos años de decir la verdad y ordenar un país que estaba al borde del colapso”.

El legislador demarchista enumeró los puntos que, según él, logró el Gobierno "más revolucionario de toda la historia":

Superávit fiscal real

Un Estado más chico y eficiente

Reformas estructurales

Apertura al mundo

Desregulación y fin de privilegios

Cuentas públicas ordenadas sin maquillaje

Sostuvo que “nada fue gratis ni cómodo, pero todo fue necesario” y que, por primera vez, “hubo un Presidente con el coraje de hacer lo que había que hacer”. “La Argentina empezó a cambiar. Y ya no hay vuelta atrás”, sentenció.

Embed DOS AÑOS DE LA REVOLUCIÓN MÁS GRANDE DE NUESTRA HISTORIA



Dos años de @JMilei

Dos años de decisiones que nadie se animó a tomar.

Dos años de decir la verdad y ordenar un país que estaba al borde del colapso.



En 24 meses, la Argentina logró:



Superávit fiscal real por… pic.twitter.com/MajH7PlI10 — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) December 10, 2025

En tanto que la demócrata Mercedes Llano publicó una imagen de la asunción de Milei en 2023, acompañada de un mensaje en el que destaca el rumbo económico y político del Gobierno.

Afirmó que, a dos años de gestión, “el rumbo es claro: baja sostenida de la inflación, equilibrio fiscal, modernización y desburocratización del Estado y alineamiento a las democracias consolidadas”.

También remarcó la agenda de reformas que vienen: laboral, educativa y tributaria, a las que consideró “clave para afianzar la libertad y el desarrollo”. “Una nueva Argentina está en marcha”, cerró.

El mensaje oficial de LLA Mendoza por los dos años de Milei

La cuenta oficial de La Libertad Avanza Mendoza también se sumó a las publicaciones, asegurando que los primero dos años configuran “el comienzo de la reconstrucción de Argentina". "Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Por eso esta vez el esfuerzo vale la pena”, señalaron desde la cuenta oficial del partido.

Embed - LLA Mendoza on Instagram: "DOS AÑOS DEL COMIENZO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ARGENTINA Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Es precisamente por eso que esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena." View this post on Instagram

El mensaje fue acompañado por el video nacional del partido, que enumera algunas de las medidas adoptadas por el mileísmo en la mitad de mandato. Entre ellas el fin de los piquetes, el combate contra la inflación, el superávit fiscal, la apertura económica, la reducción de la pobreza, el ajuste en el Estado y cuestiones vinculadas a la seguridad.

El mensaje para Milei en Mendoza que casi no fue

Llamó la atención que durante casi toda la jornada no se hubiese expresado sobre los dos años de Milei la vicegobernadora Hebe Casado, una de las principales (y de las primeras) defensoras del Presidente en Mendoza, aunque distanciada de la conducción de Correa Llano y, por ende, de Karina.

La funcionaria, quien en el pasado intentó afiliarse a LLA pero el trámite se trabó, justamente, por una negación del presidente del partido en la provincia, se limitó a republicar un posteo del subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que enumera los logros mileístas. "Dos años de Javier Milei. Gracias", escribió la vice a las 20.59.