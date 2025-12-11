Minería: los proyectos María Elsa y Camila comienzan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

Los proyectos mineros Camila y María Elsa inician el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) . Se trata de dos iniciativas de exploración ubicadas en San Rafael , que permitirán que la minería avance en el sur mendocino.

La Dirección de Minería y, la de Gestión y Fiscalización Ambiental de la provincia de Mendoza publicaron la resolución para comenzar el análisis de las propuestas que lidera la empresa Ingeniería Multipiping .

Los siguientes pasos son el dictamen que tendrá que realizar la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la UNCuyo , los informes sectoriales y los llamados a audiencias públicas.

La iniciativa Camila está ubicada en el distrito El Sosneado , en el departamento de San Rafael, en cercanías de la Ruta Nacional 40 y el Volcán Overo . Es una zona cercana al Hotel Abandonado y las termas que suelen visitar los turistas. La empresa busca conocer si existe cobre en la zona y su distribución.

"El objetivo de Multipiping es determinar el potencial geológico del yacimiento Camila, poder evaluar potenciales reservas y determinar la factibilidad de avanzar a una fase de explotación", expresa unos de los informes de la empresa.

En cambio, María Elsa se ubica en el distrito La Pintada, en el paraje El Infiernillo, entre los dos proyectos hidroeléctricos Embalse Agua del Toro y Dique los Reyunos. El objetivo de la exploración es la búsqueda de cobre y plata.

"Existen antecedentes de laboreos mineros desde el siglo XIX en el Distrito Minas El Infernillo – Las Picazas. Los registros de labores mineros alcanzan hasta la temprana década de 1930", explica uno de los documentos de la empresa presentados ante la Provincia.