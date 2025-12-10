10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Natacha Eisenchlas en Aconcagua Radio: la DIA de PSJ Cobre Mendocino "plantea exhaustivos controles"

Natacha Eisenchlas habló en Aconcagua Radio sobre la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y el avance de la minería en Mendoza.

Por Aconcagua Radio

La senadora Natacha Eisenchlas habló en Aconcagua Radio sobre la sanción final que recibió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino en la Legislatura de Mendoza, lo que habilita la explotación del primer yacimiento de cobre. Señaló que habrá controles "exhaustivos" y que la mina podría comenzar a producir en 2027.

La legisladora oficialista hizo hincapié en la capacidad del Estado para controlar la actividad minera y despejar los temores que afloran ante los debates sobre estos proyectos. "Hay mucha gente que dice que está a favor del desarrollo minero, no de cualquier minería, por supuesto, pero que el problema se da cuando uno va a tener certeza acerca de la capacidad de controlar. Y entiendo que haya mucha gente que ante lo nuevo, por supuesto, plantee estos reparos", afirmó.

En ese sentido, aseguró: "La DIA plantea exhaustivos controles desde el Estado, los particulares, la ciencia y la tecnología. Es decir, hay un gran andamiaje destinado a esto. Esperamos que con el tiempo se vaya viendo y Mendoza pueda desarrollar esta parte de la matriz productiva.

Lo que viene después de la sanción de PSJ Cobre Mendocino

El proyecto obtuvo 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención en la sesión del martes en el Senado. El oficialismo logró la sanción con acompañamientos propios, del PRO, de La Unión Mendocina y del Partido Demócrata. En tanto, el Partido Justicialista votó dividido. El Partido Verde no apoyó el proyecto. Con esto, el Gobierno espera entrar en una nueva etapa productiva y económica de la mano del cobre como un mineral estratégico.

Tras la ratificación de la DIA, PSJ podrá avanzar. "Se estima entre 18 y 24 meses para la construcción de la mina y luego empezaría la etapa de la producción. Con viento a favor, a partir del 2027 podría estar produciendo. Sería el primer proyecto de explotación de cobre del país", aseguró la senadora.

Debate en el Senado.

Debate en el Senado.

Nuevo régimen de regalías mineras

Respecto a la aprobación del nuevo régimen de regalías, Eisenchlas explicó: " Es muy importante porque establecimos que en Mendoza van a ser desde el 3% al 5% del valor de boca de mina, que es un elemento técnico que está determinado en la ley nacional. Ese monto se va a distribuir 88% para rentas generales de la provincia y un 12% para los departamentos productores". De ese 88%, un 15% va a estar destinado al Fondo de Compensación Ambiental.

"Esto es muy importante porque es una contribución a la minería sustentable y participativa, que es lo que queremos hacer acá en la provincia", comentó la presidenta del interbloque de Cambia Mendoza.

Otras leyes mineras aprobadas por la Legislatura de Mendoza

La Legislatura también aprobó las Declaraciones de Impacto Ambiental de 27 proyectos de exploración correspondientes a la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO): Cuprum, El Destino, Mercedes, Pampa, Tango, Chamamé, Excalibur, Titán, Lucero, Malargüe West, Sierra Azul, entre otros.

El Senado también sancionó la ley que actualiza el régimen de regalías mineras de Mendoza, que adecua la legislación provincial a la Ley Nacional de Inversiones Mineras (24.196) e introduce un sistema de alícuotas progresivas, que podrán llegar al 5% para nuevos proyectos, manteniendo el 3% como esquema base.

A su vez, los legisladores aprobaron la creación del Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta destinada a actuar de manera inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Los recursos se aplicarán a acciones de restauración, mitigación, compensación o recomposición ecológica en las comunidades afectadas.

