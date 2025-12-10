Jornada Nacional de Minería y Catastro en Mendoza: un encuentro que resaltó el rol del agrimensor

El Colegio de Agrimensura de Mendoza llevó adelante la 2° Jornada Nacional de Minería, Ingeniería y Catastro, un encuentro federal que reunió a especialistas, instituciones y organismos vinculados al desarrollo minero y catastral de distintas regiones del país. La actividad incluyó –entre otros– paneles sobre agrimensura aplicada a la minería, formación profesional y modernización del catastro.
El evento fue organizado por el Colegio de Agrimensura de Mendoza, el Gobierno provincial y la Federación Argentina de Agrimensores, junto a entidades académicas y organismos técnicos. Entre las autoridades presentes estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado, el director de Minería Jerónimo Shantal, la directora de Catastro ATM, Jimena Luzuriaga y Javier Oyhenart, presidente del Colegio de Agrimensura de Mendoza.
La actividad se realizó horas antes de la aprobación del proyecto San Jorge Cobre, un hecho alentador para el sector de la agrimensura por su vinculación con la actividad minera. “El agrimensor lo que hace es la mensura minera”, indicó Oyhenart, y explicó que se trata de un proceso técnico y legal en el que se define el polígono y las medidas del área a explorar.
“Tiene un proceso técnico y un proceso legal que va a pasar por la Dirección de Minería con un profesional habilitado para ejercer esa tarea. Entonces, nosotros creemos que la agrimensura va a cumplir un papel fundamental en esta materia y específicamente en los departamentos donde se hace minería”, puntualizó.
Por último, invitó a jóvenes interesados a acercarse a la profesión. “Somos una matrícula bastante reducida y ahora, si se abre la minería, vamos a necesitar profesionales”, afirmó. También convocó a estudiantes a conocer más sobre el campo laboral: “Sean curiosos y empiecen a ver lo que hace el agrimensor”.
