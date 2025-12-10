Jornada Nacional de Minería y Catastro en Mendoza: un encuentro que resaltó el rol del agrimensor

El evento fue organizado por el Colegio de Agrimensura de Mendoza, el Gobierno provincial y la Federación Argentina de Agrimensores, junto a entidades académicas y organismos técnicos. Entre las autoridades presentes estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado, el director de Minería Jerónimo Shantal, la directora de Catastro ATM, Jimena Luzuriaga y Javier Oyhenart, presidente del Colegio de Agrimensura de Mendoza.

Agrimensura minería1 La actividad incluyó paneles sobre agrimensura aplicada a la minería, formación profesional y modernización del catastro. El rol del agrimensor en la minería En diálogo con Noticiero Andino, Javier Oyhenart señaló que muchos agrimensores mendocinos no han podido trabajar en minería dentro de la provincia. “Los pocos agrimensores que ejercen la minería han tenido que por muchos años viajar fuera de la provincia, dejar sus familias porque no había posibilidad de trabajar acá”, comentó, y agregó que algunos “han tenido que irse del país para poder ejercer”.

La actividad se realizó horas antes de la aprobación del proyecto San Jorge Cobre, un hecho alentador para el sector de la agrimensura por su vinculación con la actividad minera. “El agrimensor lo que hace es la mensura minera”, indicó Oyhenart, y explicó que se trata de un proceso técnico y legal en el que se define el polígono y las medidas del área a explorar.

“Tiene un proceso técnico y un proceso legal que va a pasar por la Dirección de Minería con un profesional habilitado para ejercer esa tarea. Entonces, nosotros creemos que la agrimensura va a cumplir un papel fundamental en esta materia y específicamente en los departamentos donde se hace minería”, puntualizó. Por último, invitó a jóvenes interesados a acercarse a la profesión. “Somos una matrícula bastante reducida y ahora, si se abre la minería, vamos a necesitar profesionales”, afirmó. También convocó a estudiantes a conocer más sobre el campo laboral: “Sean curiosos y empiecen a ver lo que hace el agrimensor”. Mirá la nota completa Embed - JORNADA QUE MARCA EL RUMBO DE LA AGRIMENSURA EN MENDOZA