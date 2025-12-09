9 de diciembre de 2025
San Rafael celebrará el Día de la Democracia y los Derechos Humanos con una jornada artística

La jornada en San Rafael reunirá a artistas locales, ferias y agrupaciones sociales en un homenaje a los valores democráticos y los derechos fundamentales.

Plaza de la Memoria, verdad y justicia en San Rafael.

Este 10 de diciembre se conmemoran dos fechas muy importantes: el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día de la Democracia en Argentina. En este marco, desde el municipio y diferentes organizaciones y entidades de San Rafael están organizando un acto que se desarrollará el miércoles desde las 18.30 en la Plaza de la Memoria (Luzuriaga y Aristóbulo del Valle).

En el cierre del acto se presentará la murga mendocina La Buena Moza

“Es una propuesta que realizamos en conjunto y que contará con acto protocolar, actividades lúdicas, de recreación y educativas, todo pensado en el marco del Día de los Derechos Humanos y el Día de la Democracia”, indicó el Director de Comunidad, Familia y DDHH de la comuna, Diego Morales.

En el evento participarán al unísono artistas visuales, músicos y se realizarán actividades de recreación. También habrá participación de ferias y stands.

Quienes participen se encontrarán con propuestas de teatro, artes visuales en vivo y música con La Bohemia, Conoprio Viajero, Sofía Di Marco y un cierre muy especial a cargo de la murga mendocina La Buena Moza.

