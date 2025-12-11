El Hospital Teodoro J. Schestakow reunió a especialistas en las Jornadas de Trabajo Social y Salud 2025

Bibiana Travi, magíster en trabajo social.

El objetivo principal de las jornadas fue poder analizar y reflexionar sobre los nuevos cambios sociales que se vienen dando no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Los profesionales destacaron que hoy los problemas sociales están en el tapete y no son solo individuales, sino que son colectivos.

image.png Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael. En esta tercera edición, las jornadas profundizaron en las problemáticas actuales del "caso social" y en las distintas lógicas de intervención dentro del sistema de salud. Se retomaron disputas históricas del campo, pero incorporando nuevas miradas, herramientas y debates surgidos del contexto social contemporáneo.

Profesionales, trabajadores sociales, equipos técnicos y estudiantes participaron activamente en los distintos espacios de intercambio, reafirmando la importancia de construir abordajes interdisciplinarios y fortalecer los vínculos institucionales.

SAN RAFAEL: 3ERAS. JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD