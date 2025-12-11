El Hospital Teodoro J. Schestakow reunió a especialistas en las Jornadas de Trabajo Social y Salud 2025

En el auditorio del Hospital Teodoro J. Schestakow del departamento de San Rafael se llevaron a cabo las terceras jornadas de trabajo social y salud, con todo el equipo de salud que son quienes se encargan de la atención holística de los pacientes en todos los aspectos, priorizando aquellos casos de mayor vulnerabilidad.
El objetivo principal de las jornadas fue poder analizar y reflexionar sobre los nuevos cambios sociales que se vienen dando no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Los profesionales destacaron que hoy los problemas sociales están en el tapete y no son solo individuales, sino que son colectivos.
En esta tercera edición, las jornadas profundizaron en las problemáticas actuales del "caso social" y en las distintas lógicas de intervención dentro del sistema de salud. Se retomaron disputas históricas del campo, pero incorporando nuevas miradas, herramientas y debates surgidos del contexto social contemporáneo.
Profesionales, trabajadores sociales, equipos técnicos y estudiantes participaron activamente en los distintos espacios de intercambio, reafirmando la importancia de construir abordajes interdisciplinarios y fortalecer los vínculos institucionales.
