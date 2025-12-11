11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud y comunidad

El Hospital Teodoro J. Schestakow reunió a especialistas en las Jornadas de Trabajo Social y Salud 2025

El auditorio del Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael fue sede del encuentro que reunió a trabajadores sociales, equipos técnicos y estudiantes.

Bibiana Travi, magíster en trabajo social.

Bibiana Travi, magíster en trabajo social.

El objetivo principal de las jornadas fue poder analizar y reflexionar sobre los nuevos cambios sociales que se vienen dando no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Los profesionales destacaron que hoy los problemas sociales están en el tapete y no son solo individuales, sino que son colectivos.

Lee además
Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael cuenta con la Habitación de Despedida. video
Atención humanizada

El Hospital Teodoro J. Schestakow suma una Habitación de Despedida para acompañar uno de los duelos más difíciles
Día Mundial de Lucha contra el Sida, en San Rafael testeos rápidos. video
Prevención y salud pública

San Rafael lanza una semana de testeo rápido de VIH con fuerte articulación entre instituciones
image.png
Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

En esta tercera edición, las jornadas profundizaron en las problemáticas actuales del "caso social" y en las distintas lógicas de intervención dentro del sistema de salud. Se retomaron disputas históricas del campo, pero incorporando nuevas miradas, herramientas y debates surgidos del contexto social contemporáneo.

Profesionales, trabajadores sociales, equipos técnicos y estudiantes participaron activamente en los distintos espacios de intercambio, reafirmando la importancia de construir abordajes interdisciplinarios y fortalecer los vínculos institucionales.

Jornadas de trabajo social y salud en el Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: 3ERAS. JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD

Temas
Seguí leyendo

Video: manifestación en General Alvear por la libertad condicional al acusado de la muerte de Gonzalo Aset

General Alvear concluyó el ciclo 2025 de jardines y CAE con un llamado a fortalecer la educación inicial

Lavalle brilló en la 7ª edición del Concurso de Vino Casero y Artesanal: estos son los premiados

Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: resultados, cifras, medidas ambientales y lo que se viene

Tupungato busca actores para personajes navideños: cuándo es el casting y cómo inscribirse

Estación Transformadora Valle de Uco: inversión, plazos y el impacto en la industria local

Por qué aumentan los casos de botulismo y cómo evitar la enfermedad

Tunuyán ofrece castración y vacunación gratuita para mascotas este jueves

LO QUE SE LEE AHORA
Minería: los proyectos María Elsa y Camila comienzan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental
San Rafael

Minería: los proyectos María Elsa y Camila comienzan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

¿Existe en Argentina algún banco que financie el 100% del valor de la propiedad?
sueño de la casa propia

¿Qué banco te da el 100% para comprar una vivienda en Argentina?

Ocurrió en el interior de una fisca en Colonia Segovia 
Tragedia

Fatal accidente en Guaymallén: una niña de 2 años murió tras ser atropellada por un repartidor

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 471 mil pesos para no ser indigente.
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en noviembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
Creció la inflación en Mendoza en el mes de noviembre.
Variación de precios

La inflación en Mendoza fue mayor que la nacional y acumula cinco meses al alza

Por Facundo La Rosa
La familia del joven que fue atropellado pidió Justicia en una nueva manifestación video
Dolor

Video: manifestación en General Alvear por la libertad condicional al acusado de la muerte de Gonzalo Aset

Por Carla Canizzaro