El Hospital Teodoro J. Schestakow suma una Habitación de Despedida para acompañar uno de los duelos más difíciles

El Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael fortalece su enfoque sensible hacia la pérdida gestacional o neonatal, brindando contención y privacidad.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael cuenta con la Habitación de Despedida.

La nueva sala, ubicada en el 4.º piso, está diseñada para que madres, padres y familiares puedan permanecer junto a su bebé sin interrupciones, expresar sus emociones y despedirse de manera íntima, respetuosa y a su propio ritmo.

El objetivo es ofrecerles un ambiente y un lugar sensibles, para que puedan permanecer allí sin interrupciones junto a su bebé, poder expresar sus sentimientos y despedirse sin prisa, a su manera, si ellos así lo desean.

La directora ejecutiva del hospital, Gabriela Funes, destacó que este proyecto “se encuadra dentro de las guías de buenas prácticas” e impulsa una mirada sensible y respetuosa hacia el duelo perinatal.

“Desde el Ministerio de Salud y Deportes se instala el respeto en esta temática. Las licenciadas García, la doctora Spertino y la doctora Bielli presentaron un proyecto que incluso recibió una mención de la Honorable Cámara de Diputados. Estamos trabajando firmemente para dar respuesta a situaciones que pueden atravesar cualquier familia”, afirmó.

Por su parte, Florencia García, psicóloga del Servicio de Neonatología y Maternidad, explicó que junto a la doctora Spertino llevan cuatro años desarrollando acciones de acompañamiento en duelo perinatal y neonatal, tanto para las familias como para los equipos de salud.

“Esta habitación era una necesidad. Muchas familias debían transitar su duelo compartiendo espacio con mamás que sí habían tenido a sus bebés, y eso no es aconsejable. El duelo perinatal es muy particular, no se asemeja a otros, y es fundamental darle visibilidad y reconocimiento. Para cada familia existe un bebé imaginado, deseado, que también necesita ser despedido”, sostuvo.

La pediatra Luciana Spertino, especialista en medicina paliativa pediátrica, señaló que esta iniciativa se integra a un trabajo sostenido desde hace años.

Con esta nueva Habitación de Despedida, el Hospital Schestakow reafirma su compromiso con un abordaje humanizado, respetuoso y sensible, ofreciendo contención integral a quienes enfrentan una de las experiencias más difíciles e invisibilizadas: la pérdida gestacional o neonatal.

Nueva Habitación de Despedida en el Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael

Embed - HOSPITAL SCHESTAKOW: INAUGURARON HABITACIÓN DE DESPEDIDA PARA BEBÉS FALLECIDOS

