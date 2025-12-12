12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
este fin de semana

Rafting solidario en San Rafael: una bajada para ayudar a hogares de adultos mayores

La segunda edición del Rafting Solidario se realizará el 14 de diciembre, sin costo, a cambio de donar pañales para adultos destinados a instituciones sociales.

La segunda edición del Rafting Solidario se realizará el 14 de diciembre.

La segunda edición del Rafting Solidario se realizará el 14 de diciembre.

Por Sitio Andino Departamentales

El deporte y la solidaridad volverán a encontrarse en San Rafael con la segunda edición del Rafting Solidario, una iniciativa que propone una bajada recreativa sin costo económico a cambio de la donación de un paquete de pañales para adultos. La actividad se realizará el 14 de diciembre, a las 11, con cupo limitado a 80 personas.

rafting raffeish, san rafael

El evento es impulsado por el prestador turístico Raffeish y tendrá como beneficiarias a las instituciones San Martín de Tours y Divina Providencia, que asisten a personas mayores y con discapacidad. La propuesta de solidaridad apunta a cubrir una de las principales dificultades que enfrentan estos hogares: la provisión de pañales para adultos, un insumo esencial, costoso y de difícil acceso.

Lee además
San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto
investigación

San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto
Bibiana Travi, magíster en trabajo social. video
Salud y comunidad

El Hospital Teodoro J. Schestakow reunió a especialistas en las Jornadas de Trabajo Social y Salud 2025
rafting raffeish, san rafael
El evento es impulsado por el prestador turístico Raffeish y tendrá como beneficiarias a las instituciones San Martín de Tours y Divina Providencia.

El evento es impulsado por el prestador turístico Raffeish y tendrá como beneficiarias a las instituciones San Martín de Tours y Divina Providencia.

Buscamos reforzar la ayuda a instituciones que atraviesan serios problemas para conseguir pañales para adultos. Es una necesidad permanente y muchas veces invisible ”, explicó Fabio Sat, propietario de Raffeish, en un video difundido a través de YouTube, donde presentó la nueva edición del evento.

Según detalló el organizador, la experiencia del año pasado fue altamente positiva, tanto por la convocatoria como por el volumen de donaciones obtenidas. En esta oportunidad, el objetivo es superar los 1.000 pañales, sumando el aporte de quienes se animen a participar de la actividad recreativa en familia o con amigos.

rafting raffeish, san rafael
Rafting Solidario combina una propuesta turística accesible con un fin social.

Rafting Solidario combina una propuesta turística accesible con un fin social.

El Rafting Solidario combina una propuesta turística accesible con un fin social concreto, en una jornada pensada para disfrutar del río y, al mismo tiempo, colaborar con instituciones locales que cumplen un rol clave en el acompañamiento de sectores vulnerables.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y que la donación del paquete de pañales constituye el único requisito para participar de la bajada, que contará con las medidas de seguridad habituales para este tipo de actividad.

La iniciativa vuelve a posicionarse como un ejemplo de articulación entre el turismo, el deporte y la solidaridad, reforzando el compromiso comunitario en el sur mendocino.

Embed - 2DA. EDICIÓN RAFTING SOLIDARIO A BENEFICIO DEl HOGAR SAN MARTIN

Temas
Seguí leyendo

Minería: los proyectos María Elsa y Camila comienzan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

San Rafael llevó su oferta de turismo a la Costa Atlántica y alcanzó miles de visitantes

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

El Hospital Teodoro J. Schestakow suma una Habitación de Despedida para acompañar uno de los duelos más difíciles

OSEP San Rafael reconoció demoras de hasta 40 días en medicación oncológica: 50 pacientes afectados

Contienen un incendio en San Rafael tras intensos operativos y trabajo coordinado

San Rafael celebrará el Día de la Democracia y los Derechos Humanos con una jornada artística

San Rafael definió cómo funcionará el comercio durante las Fiestas de Fin de Año

LO QUE SE LEE AHORA
Ciclo de formación laboral de la Municipalidad de Mendoza.
Oficios con salida laboral

La Municipalidad de Mendoza cerró un año de fuerte inversión en capacitaciones laborales

Las Más Leídas

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia
Efemérides

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Fausto Morcos perdió la vida tras ser atropellado por una mujer que cruzó un semáforo en rojo.
desgarrador

El dolor puesto en palabras: la carta de la familia de Fausto Morcos leída ante la jueza

Por Cecilia Zabala
La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre
ECONOMÍA FAMILIAR

La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre

Por Soledad Maturano
El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar
¿Te lo vas a perder?

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Por Sitio Andino Turismo