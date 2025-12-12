Rafting solidario en San Rafael: una bajada para ayudar a hogares de adultos mayores

La segunda edición del Rafting Solidario se realizará el 14 de diciembre.

El deporte y la solidaridad volverán a encontrarse en San Rafael con la segunda edición del Rafting Solidario , una iniciativa que propone una bajada recreativa sin costo económico a cambio de la donación de un paquete de pañales para adultos. La actividad se realizará el 14 de diciembre, a las 11 , con cupo limitado a 80 personas.

El evento es impulsado por el prestador turístico Raffeish y tendrá como beneficiarias a las instituciones San Martín de Tours y Divina Providencia , que asisten a personas mayores y con discapacidad. La propuesta de solidaridad apunta a cubrir una de las principales dificultades que enfrentan estos hogares: la provisión de pañales para adultos, un insumo esencial, costoso y de difícil acceso.

“ Buscamos reforzar la ayuda a instituciones que atraviesan serios problemas para conseguir pañales para adultos. Es una necesidad permanente y muchas veces invisible ”, explicó Fabio Sat , propietario de Raffeish, en un video difundido a través de YouTube, donde presentó la nueva edición del evento.

Según detalló el organizador, la experiencia del año pasado fue altamente positiva, tanto por la convocatoria como por el volumen de donaciones obtenidas. En esta oportunidad, el objetivo es superar los 1.000 pañales , sumando el aporte de quienes se animen a participar de la actividad recreativa en familia o con amigos.

Rafting Solidario combina una propuesta turística accesible con un fin social.

El Rafting Solidario combina una propuesta turística accesible con un fin social concreto, en una jornada pensada para disfrutar del río y, al mismo tiempo, colaborar con instituciones locales que cumplen un rol clave en el acompañamiento de sectores vulnerables.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y que la donación del paquete de pañales constituye el único requisito para participar de la bajada, que contará con las medidas de seguridad habituales para este tipo de actividad.

La iniciativa vuelve a posicionarse como un ejemplo de articulación entre el turismo, el deporte y la solidaridad, reforzando el compromiso comunitario en el sur mendocino.