9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Sistema de salud

OSEP San Rafael reconoció demoras de hasta 40 días en medicación oncológica: 50 pacientes afectados

La dirección de San Rafael admitió retrasos prolongados en la entrega y aseguró que la provisión comenzó a normalizarse en los últimos días.

OSEP San Rafael.

OSEP San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Verónica es una paciente oncológica que desde 2023 requiere tratamientos continuos, cubiertos por la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en San Rafael. Sin embargo, durante gran parte de 2025, la Obra Social presentó importantes demoras en la entrega de medicamentos esenciales, situación que afecta la continuidad y efectividad de los tratamientos.

En el caso de Verónica, estas interrupciones derivaron en un episodio de epilepsia en noviembre, producto de una metástasis cerebral que requiere medicación sostenida. La problemática no es aislada: otras 30 mujeres atraviesan dificultades similares y se han organizado en un grupo de acompañamiento ante la falta de respuestas oportunas.

Veronica Peregrini además comento: "Estamos teniendo durante todo el 2025 problemas en la recepción de la medicación, siempre han tenido falencias, pero durante este año se agravó con estas interrupciones que no favorecen a los tratamientos".

Paciente de OSEP en San Rafael cuenta su parecer sobre el fracaso en los tratamientos y la falta de respuestas

Embed - SAN RAFAEL: PACIENTES ONCOLÓGICOS RECLAMAN POR DEMORAS A OSEP

Ante estas queja de algunos afiliados, desde Noticiero Andino dialogamos con la Directora de OSEP San Rafael Eugenia Morales a fin de conocer en detalles a qué se debe el faltante de medicación en oncología.

La funcionaria efectivamente reconoció el atraso en la medicación, hoy en día hay aproximadamente unos 50 pacientes que están con un atraso en la recepción de su medicación de aproximadamente 30 a 40 días.

De todas maneras se ha incrementado en los últimos días la llegada de medicación, por lo que esperan poder ponerse al día con todos los pacientes a la brevedad posible.

Eugenia Morales comentó además: " El Director de la Obra Social salió a dar explicaciones en Mendoza, donde había un desorden económico sumado a las licitaciones que se estaba haciendo con medicación, tenemos un atraso de más de un mes en algunos afiliados. En los últimos 15 días hemos estado recibiendo reclamos por la medicación, la cula trasladamos a Mendoza y ellos nos envían lo que nosotros pedimos".

La palabra oficial desde OSEP San Rafael por el tema medicamentos para los afiliados

Embed - MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS - RECONOCEN RETRASO EN LA ENTREGA

