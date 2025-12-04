Fallo contundente: la Justicia avala a OSEP y reafirma su transparencia en los procesos de contratación pública

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP ) , junto con al Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, celebró un fallo judicial clave que marca un antes y un después en la defensa de la “práctica responsable” del sistema de contratación pública, TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA-SEGUNDO PODER JUDICIAL MENDOZA CUIJ: 13-06837764-6((012052-273562))

El reciente dictamen confirmó que OSEP actuó correctamente al colaborar con la investigación de identificar irregularidades en facturas del año 2015 del Servicio contratado de cámaras de seguridad.

La Justicia de Mendoza resolvió rechazar la demanda iniciada contra la OSEP por presunto enriquecimiento sin causa , en relación con la Licitación Pública N.º 19/2015. El fallo, emitido por el Tribunal de Gestión Asociada Segunda, representa un respaldo contundente al accionar institucional y confirmó que la obra social actuó dentro del marco normativo vigente.

La sentencia, dictada por la jueza Marcela Cecilia Ruiz Díaz, determinó que la acción presentada por el demandante carecía de fundamento jurídico, dado que existían vías administrativas y contractuales específicas para canalizar ese reclamo , y que la figura de enriquecimiento sin causa —de carácter excepcional— no correspondía aplicarse en este caso . Asimismo, el tribunal dispuso la imposición de costas al actor .

Este resultado judicial refuerza el compromiso de OSEP con la transparencia, la correcta gestión de los recursos públicos y el respeto irrestricto a los procesos administrativos, así como el trabajo articulado que la institución realiza junto al Gobierno de Mendoza y el Ministerio de Salud de la Provincia.

Desde la actual gestión se han fortalecido los controles internos, los mecanismos de trazabilidad y las normas de transparencia aplicadas a todos los procedimientos, garantizando que cada contratación o relación con proveedores se realice con criterios de legalidad y eficiencia.

