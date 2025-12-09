San Rafael definió cómo funcionará el comercio durante las Fiestas de Fin de Año

Luis Lucchesi, Secretario General de la U.E.C en el departamento de San Rafael comunicó a Noticiero Andino, los horarios de cierre del comercio para las próximas Fiestas de Fin de Año.
La UEC de San Rafael confirmó que se adelantarán los cierres por las fiestas y que habrá días habilitados para trabajar hasta las 23.
Luis Lucchesi, Secretario General de la U.E.C en el departamento de San Rafael comunicó a Noticiero Andino, los horarios de cierre del comercio para las próximas Fiestas de Fin de Año.
"En un marco de diálogo que mantenemos con la Cámara local hemos decidido que los horarios de cierre de los comercios para los días 24 y 31 sean a las 16.00 y 14.00 horas respectivamente", aclaró Lucchesi, quien además comentó: "Sabemos que van a ver comercios de barrio que son atendidos por sus propios dueños se extenderán en el horario de cierre",
Para las jornadas anteriores, cada comercio podrá extender el horario de cierre hasta las 23.00, eligiendo dos días dentro de la semana previa al 24 de diciembre.