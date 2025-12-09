9 de diciembre de 2025
Sitio Andino
24 y 31 de diciembre

San Rafael definió cómo funcionará el comercio durante las Fiestas de Fin de Año

La UEC de San Rafael confirmó que se adelantarán los cierres por las fiestas y que habrá días habilitados para trabajar hasta las 23.

Los comercios de San Rafael y los horarios durante las Fiestas.

Los comercios de San Rafael y los horarios durante las Fiestas.

"En un marco de diálogo que mantenemos con la Cámara local hemos decidido que los horarios de cierre de los comercios para los días 24 y 31 sean a las 16.00 y 14.00 horas respectivamente", aclaró Lucchesi, quien además comentó: "Sabemos que van a ver comercios de barrio que son atendidos por sus propios dueños se extenderán en el horario de cierre",

Horario de cierre del comercio en San Rafael:

  • Miércoles 24 de diciembre: Supermercados: 14.00 horas. Comercio Tradicional 16.00 horas.
  • Miércoles 31 de diciembre: Supermercados y Comercio Tradicional: 14.00 horas.

Sin actividad del comercio en San Rafael

  • Jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial.

Para las jornadas anteriores, cada comercio podrá extender el horario de cierre hasta las 23.00, eligiendo dos días dentro de la semana previa al 24 de diciembre.

