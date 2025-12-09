San Rafael definió cómo funcionará el comercio durante las Fiestas de Fin de Año

Luis Lucchesi, Secretario General de la U.E.C en el departamento de San Rafae l comunicó a Noticiero Andino, los horarios de cierre del comercio para las próximas Fiestas de Fin de Año .

"En un marco de diálogo que mantenemos con la Cámara local hemos decidido que los horarios de cierre de los comercios para los días 24 y 31 sean a las 16.00 y 14.00 horas respectivamente", aclaró Lucchesi, quien además comentó: "Sabemos que van a ver comercios de barrio que son atendidos por sus propios dueños se extenderán en el horario de cierre",