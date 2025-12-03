San Rafael sale a buscar turistas a Mar del Plata: stand, degustaciones y conferencia especial

San Rafael buscará atraer con sus propuestas de turismo a los marplatenses.

El destino San Rafael presentará esta semana su propuesta de turismo en Mar del Plata, uno de los puntos más concurridos del país durante la temporada de verano y fines de semana largo. La acción forma parte de una estrategia de promoción de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Rafael que busca ampliar la llegada del destino al público nacional, destacando sus paisajes y la calidad de su oferta a través de la marca “San Rafael, Buena Vida”.

Las actividades comenzarán este jueves 4 de diciembre en la Plaza del Agua (un espacio verde en el corazón de la Ciudad Feliz), donde se instalará un stand institucional a partir de las 18.00 horas.

Allí se entregará folletería, se brindará información sobre los principales atractivos del departamento y se realizarán degustaciones. La presencia se repetirá también el viernes 5, en el mismo horario y lugar.

En paralelo, el viernes a las 10:30, San Rafael llevará adelante una presentación especial en Villa Victoria –histórico centro cultural en barrio Los Troncos– que incluirá una conferencia de prensa, el despliegue del stand promocional, degustaciones y sorteos.

