1 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Prevención y salud pública

San Rafael lanza una semana de testeo rápido de VIH con fuerte articulación entre instituciones

Del 1 al 5 de diciembre habrá puestos en el Hospital Teodoro J. Schestakow y en el Km 0 del departamento de San Rafael.

Día Mundial de Lucha contra el Sida, en San Rafael testeos rápidos.

Las actividades tendrán lugar del 1 al 4 de diciembre, de 9.00 a 11.00 horas, en el Hall Central del Hospital Teodoro J. Schestakow, y continuarán el 5 de diciembre, de 9.00 a 11.00 horas, en el Km 0 sobre calle San Martín.

Bajo el lema “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida”, estas jornadas buscan acercar a la comunidad la posibilidad de realizarse el test de VIH de manera rápida, sencilla, gratuita y confidencial. La detección temprana es fundamental para iniciar tratamientos oportunos, mejorar la calidad de vida y reducir la transmisión.

image

El operativo es organizado de manera articulada entre el Hospital Schestakow, el Área Sanitaria San Rafael, la Cruz Roja Argentina, el Gobierno de Mendoza y diversas instituciones académicas que cumplen un rol clave en esta iniciativa. Entre ellas, participan activamente la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad de Congreso, la Universidad Maza, la Universidad del Aconcagua y facultades que integran el sistema científico y formativo local.

La incorporación de las universidades permite ampliar el alcance comunitario, promover la educación sanitaria y fortalecer la sensibilización sobre la importancia de realizarse el test como parte del cuidado integral de la salud.

Las instituciones organizadoras invitan a la comunidad a sumarse y aprovechar esta oportunidad de acceso al testeo, recordando que conocer el diagnóstico es el primer paso para transformar la respuesta al VIH.

Noelia Lucero, bioquímica especialista en virología de San Rafael se refirió a los testeos rápidos

Embed - SAN RAFAEL: DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA - TESTEOS EN EL SCHESTAKOW

