1 de diciembre de 2025
{}
¿Por qué se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida cada 1 de diciembre?

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Conocé el origen de la primera efeméride internacional dedicada a la salud.

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Establecida por iniciativa social y con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta fecha busca visibilizar y crear conciencia sobre una enfermedad de transmisión sexual que, aunque hoy tiene tratamiento, sigue generando estigma y discriminación.

1 de diciembre: origen del Día Mundial de la Lucha contra el Sida

El origen del Día Mundial de la Lucha contra el Sida se remonta a finales de los años ochenta, como iniciativa del Programa Mundial sobre el Sida de la OMS y con el apoyo de distintas organizaciones internacionales. En 1988 la fecha fue oficializada por la comunidad internacional y desde entonces se celebra cada 1 de diciembre.

El principal objetivo de esta efeméride es concientizar sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento, así como reducir el estigma que sufren las personas afectadas. Durante este día también se recuerda a las víctimas y se reclama un mejor acceso a terapias y a políticas públicas que garanticen atención médica segura, libre e igualitaria.

image.png
El mejor tratamiento contra el VIH/SIDA es un testeo temprano.

Para expresar solidaridad, es habitual el uso del lazo rojo, símbolo internacional de la lucha contra el VIH/sida y de apoyo a las personas que conviven con el virus.

Por qué el sida no es lo mismo que el VIH: diagnóstico y tratamientos

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es el agente infeccioso que, sin tratamiento, puede provocar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como sida. Un diagnóstico precoz permite iniciar tratamiento y evitar la progresión de la enfermedad.

El tratamiento estándar es la terapia antirretroviral (TAR), una combinación de medicamentos que suprime la replicación del VIH, reduce la mortalidad y la morbilidad, y mejora la calidad de vida de las personas infectadas. El abordaje debe ser integral, con seguimiento médico y apoyo psicosocial, para garantizar adherencia y mejores resultados a largo plazo.

Fuente: Argentina.gob.ar y Wikipedia.

