Piden a productores de San Rafael reforzar controles por la roya del ciruelo

Desde el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Rama Caída, en el departamento de San Rafael se encendieron las luces de alarma por la posible aparición de la roya del ciruelo, una enfermedad fungosa que afecta a estos frutales.
La enfermedad ya causó daños severos la temporada pasada en San Rafael. Prevén lluvias para el fin de semana y piden proteger los cultivos.
Es una conocida enfermedad fungosa, que ocasionalmente aparece en ciruelo. Durante el verano pasado causó severa defoliación en varios montes de la zona previo a la cosecha.
En casi todos los casos, aún en aquellos donde hubo buen control, se alcanzan a formar pústulas (o soros) donde se alojan las esporas para ser liberadas al ambiente y reiniciar un nuevo ciclo en el mismo año o en la temporada siguiente.
Estos ciclos se van repitiendo en la medida que se presenten condiciones propicias que son muchas horas de agua libre sobre hojas, alta humedad ambiente y temperaturas sobre 18-20 °C.
Durante el fin de semana estas condiciones se han presentado en forma peligrosa, por lo cual se recomienda una aplicación de un fungicida efectivo contra la enfermedad, y en el caso de quintas con fuerte infestación el año pasado, productos sistémicos y con poder curativo.
Para el fin de semana se esperan nuevamente condiciones de probables lluvias por lo cual se hace más imprescindible la protección del cultivo.