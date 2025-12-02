Piden a productores de San Rafael reforzar controles por la roya del ciruelo

Desde el INTA ( Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ) Rama Caída , en el departamento de San Rafael se encendieron las luces de alarma por la posible aparición de la roya del ciruelo , una enfermedad fungosa que afecta a estos frutales.

Es una conocida enfermedad fungosa , que ocasionalmente aparece en ciruelo. Durante el verano pasado causó severa defoliación en varios montes de la zona previo a la cosecha .

En casi todos los casos, aún en aquellos donde hubo buen control, se alcanzan a formar pústulas (o soros) donde se alojan las esporas para ser liberadas al ambiente y reiniciar un nuevo ciclo en el mismo año o en la temporada siguiente.

Estos ciclos se van repitiendo en la medida que se presenten condiciones propicias que son muchas horas de agua libre sobre hojas, alta humedad ambiente y temperaturas sobre 18-20 °C .

Durante el fin de semana estas condiciones se han presentado en forma peligrosa, por lo cual se recomienda una aplicación de un fungicida efectivo contra la enfermedad, y en el caso de quintas con fuerte infestación el año pasado, productos sistémicos y con poder curativo.

Para el fin de semana se esperan nuevamente condiciones de probables lluvias por lo cual se hace más imprescindible la protección del cultivo.

