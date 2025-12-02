2 de diciembre de 2025
Alerta en los montes frutales

Piden a productores de San Rafael reforzar controles por la roya del ciruelo

La enfermedad ya causó daños severos la temporada pasada en San Rafael. Prevén lluvias para el fin de semana y piden proteger los cultivos.

image

Es una conocida enfermedad fungosa, que ocasionalmente aparece en ciruelo. Durante el verano pasado causó severa defoliación en varios montes de la zona previo a la cosecha.

En casi todos los casos, aún en aquellos donde hubo buen control, se alcanzan a formar pústulas (o soros) donde se alojan las esporas para ser liberadas al ambiente y reiniciar un nuevo ciclo en el mismo año o en la temporada siguiente.

image

Estos ciclos se van repitiendo en la medida que se presenten condiciones propicias que son muchas horas de agua libre sobre hojas, alta humedad ambiente y temperaturas sobre 18-20 °C.

Durante el fin de semana estas condiciones se han presentado en forma peligrosa, por lo cual se recomienda una aplicación de un fungicida efectivo contra la enfermedad, y en el caso de quintas con fuerte infestación el año pasado, productos sistémicos y con poder curativo.

Para el fin de semana se esperan nuevamente condiciones de probables lluvias por lo cual se hace más imprescindible la protección del cultivo.

Una enfermedad fungosa afecta a frutales en San Rafael

