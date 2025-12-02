2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Modernización urbana

San Rafael avanza con el estacionamiento medido digital: alta demanda y nuevas opciones de recarga

San Rafael destacó la gran cantidad de descargas del SEM Mobile. La próxima semana se habilitará la recarga de saldo y se incorporarán comercios para sumar crédito.

Estacionamiento medido digital en San Rafael.

Estacionamiento medido digital en San Rafael.

La aplicación del SEM Mobile se puede descargar desde Android o IOS o a través de www.sanrafael.gov.ar. Quienes bajen la app en estos días reciben un crédito de cortesía de 3.600 pesos que se traducen en 12 horas de estacionamiento sin costo.

Lee además
Rutas habilitadas por la Dirección Provincial de Vialidad.
Conexiones cordilleranas

Dirección Provincial de Vialidad habilitó rutas clave en San Rafael y Malargüe: cómo están y quiénes pueden circular
piden a productores de san rafael reforzar controles por la roya del ciruelo video
Alerta en los montes frutales

Piden a productores de San Rafael reforzar controles por la roya del ciruelo

Los “pioneros” del estacionamiento medido digital en San Rafael ya consumieron el crédito bonificado en el paquete de bienvenida, es por eso que “durante la próxima semana se va a poder cargar crédito en la aplicación”, anunció el funcionario.

Otra incorporación inminente es la puesta en marcha de los “puntos de carga”; comercios donde los vecinos también podrán sumar crédito a su app. “La repercusión fue muy buena porque los propios usuarios nos están pidiendo poder cargar crédito”, indicó Sáenz.

Sistema de estacionamiento medido digital en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: ESTACIONAMIENTO DIGITAL: CRÉDITO DE CORTESÍA

Temas
Seguí leyendo

Adorni confirmó que modernizarán los aeropuertos de Mendoza y San Rafael

San Rafael lanza una semana de testeo rápido de VIH con fuerte articulación entre instituciones

San Rafael selló un acuerdo de cooperación turística con la comuna chilena de Constitución

La UCR y el PJ empiezan a mostrar las cartas rumbo a las elecciones municipales de febrero

El Museo Humberto Lagiglia de San Rafael abrió sus puertas para una experiencia nocturna

La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario

San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo

Gran debut de "Market Maule" en San Rafael: más de 50 stands y público desde temprano

LO QUE SE LEE AHORA
El edil demarchista, complicado tras el cierre de la investigación del HCD. video
Complicado

Tupungato: cómo continúa la investigación del concejal suspendido por violencia de género

Las Más Leídas

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Aliados, pero distanciados. video
Se enfría el vínculo

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Te Puede Interesar

Cuándo y a qué hora será la audiencia
Poder Judicial

Confirman la fecha de audiencia para la mujer imputada por el trágico accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro
La vitivinicultura intenta que el INV no baje sus persianas al control del vino argentino
Motosierra y vino

INV: Se formalizó el amparo en la Justicia Federal contra la desregulación en la Vitivinicultura

Por Marcelo López Álvarez
Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025
INFORME

Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025

Por Sitio Andino Economía