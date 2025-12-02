San Rafael avanza con el estacionamiento medido digital: alta demanda y nuevas opciones de recarga

Estacionamiento medido digital en San Rafael.

La aplicación del SEM Mobile se puede descargar desde Android o IOS o a través de www.sanrafael.gov.ar. Quienes bajen la app en estos días reciben un crédito de cortesía de 3.600 pesos que se traducen en 12 horas de estacionamiento sin costo.

Los “pioneros” del estacionamiento medido digital en San Rafael ya consumieron el crédito bonificado en el paquete de bienvenida, es por eso que “durante la próxima semana se va a poder cargar crédito en la aplicación”, anunció el funcionario.

Otra incorporación inminente es la puesta en marcha de los “puntos de carga”; comercios donde los vecinos también podrán sumar crédito a su app. “La repercusión fue muy buena porque los propios usuarios nos están pidiendo poder cargar crédito”, indicó Sáenz.

